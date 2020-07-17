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Cemal Can Canseven'den Survivor şampiyonluğu sonrasında ilk paylaşım

17 Temmuz 2020 00:43

Survivor 2020'nin şampiyonu olan ve kupayı kaldıran Cemal Can Canseven, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Cemal Can Canseven ailesiyle verdiği şampiyonluk pozuna şu notla paylaştı:

“Teşekkürü dualarından asla eksik etme.
Teşekkür kadar insana iyi gelen bir şey yoktur.
Bir şeyi istemekten dilemekten bile iyidir.
Bendeki bana yeter, hatta artar bile dünyanın en güzel felsefesinidir.
Birinden bir şey isteme onun yerine birine
Birşey ver, bak neler olacak seyret sonra.
Karanlık günler olacak.
Düşeceksin de.
Yaralar da açılacak.
O zamanlarda şunu unutma; Tünel bitecek.
Kalkacaksın da, kabuk da bağlayacaksın.
Sevdiklerine bıkıp usanmadan "
Seni seviyorum.
Seni çok seviyorum" de.
Hatta " sen ne yaparsan yap, kim olursan ol seveceğim" de
HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN GİDİN 
UNUTMAYALIM Kİ HAYAT ÇOK KISA BİRBİRİNİZİN KALBİNİ KIRMAYIN"

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