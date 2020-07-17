Cemal Can Canseven'den Survivor şampiyonluğu sonrasında ilk paylaşım

Cemal Can Canseven ailesiyle verdiği şampiyonluk pozuna şu notla paylaştı:

“Teşekkürü dualarından asla eksik etme.

Teşekkür kadar insana iyi gelen bir şey yoktur.

Bir şeyi istemekten dilemekten bile iyidir.

Bendeki bana yeter, hatta artar bile dünyanın en güzel felsefesinidir.

Birinden bir şey isteme onun yerine birine

Birşey ver, bak neler olacak seyret sonra.

Karanlık günler olacak.

Düşeceksin de.

Yaralar da açılacak.

O zamanlarda şunu unutma; Tünel bitecek.

Kalkacaksın da, kabuk da bağlayacaksın.

Sevdiklerine bıkıp usanmadan "

Seni seviyorum.

Seni çok seviyorum" de.

Hatta " sen ne yaparsan yap, kim olursan ol seveceğim" de

HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN GİDİN

UNUTMAYALIM Kİ HAYAT ÇOK KISA BİRBİRİNİZİN KALBİNİ KIRMAYIN"