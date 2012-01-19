-Cemal Aydın'dan ''hodri meydan'' ANKARA (A.A) - 19.01.2012 - Eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Cemal Aydın, ''Cemal Aydın'ın varlığı başta sayın Melih Gökçek olmak üzere bazı çevreleri rahatsız ediyor ise ben ve sözüm geçen üyeler Ankaragücü'nden ayrılıyoruz'' dedi. Cemal Aydın yaptığı yazılı açıklamada, kulübün 95 milyon liralık borcunun bulunduğunu ve tüm gelirlerinin hacizli olduğunu kaydetti. Kulübün zor günler geçirmesinde Ahmet Gökçek yönetiminin yaptığı ''haciz kuşatmasının'' etkili olduğunu savunan Aydın, şunları kaydetti: ''MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün, 14 Ocak tarihinde yapılması gereken genel kurulu yeni bir heyet oluşturulamaması nedeniyle yapılamamış, 21 Ocak tarihine ertelenmiştir. Oluşan şartlar ve yapılan baskılar nedeniyle olağan genel kurulun bu tarihte de ifa edilmesi şimdilik mümkün görülmemektedir. Genel kurul öncesi oluşması muhtemel tüm oluşumlar ne yazık ki sayın belediye başkanının bizzat kendisi tarafından uygulanan yöntemlerle engellenmektedir. Bu engellemeler artık taciz aşamasına varmıştır. Amaç kimsenin göreve talip olmaması ve 102 yıllık bir spor kulübünün yok edilmesinin sağlanmasıdır. Bu görüş bizim yorumumuz olmayıp sayın başkanın yazılı ve görsel basında ki ifadelerinde altı çizilerek ifade edilmiştir.'' Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın kulüpteki yaşanan zorluklara ilişkin yaklaşımının umut verici ve moral kaynağı olduğunu kaydeden Aydın, ''Bazı taraftar ve camianın cüzi bir kesiminin bu olumlu yaklaşımdan heyecanlanarak katkıları da gurur vericidir. Ancak böyle bir büyük kulüp için bunlar kafi olamamaktadır'' dedi. Kulübe 500 bin liralık nakdi yardımda bulunduğunu belirten Aydın, ''Cemal Aydın'ın varlığı başta sayın Melih Gökçek olmak üzere bazı çevreleri rahatsız ediyor ise ben ve sözüm geçen üyeler Ankaragücü'nden ayrılıyoruz. Sayın Gökçek meydan sizin, siz de şaibe taşıyan kulüp alacaklarından vazgeçtiğinizi yazılı ve görsel basına açıklayınız. Hodri Meydan'' ifadelerini kullandı.