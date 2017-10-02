"Cemaatlere verilen inisiyatiflere bakarsak, çocuklara sorulacak açık uçlu soruları kim değerlendirecek"

MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, TEOG’un kaldırılmasıyla birlikte liseye geçiş için öğrencilere açık uçlu sorular sorulmasını bir eğitimci olarak açık uçlu sınav sistemini doğru bulmadığını söyledi. Depboylu, “Cemaatlere verilen inisiyatifi dikkate alırsak, bu dönemde yapılmaya çalışanlara da bakarsak acaba açık uçlu soruları kimler değerlendirecek neye göre değerlendirecek” dedi. Rehber öğretmenlerin, okul psikolojik danışmanlarının çalışmalarına ilişkin yeni bir yönetmelik hazırlıklarına dikkat çeken Depboylu, “Eğitimde çözülmesi gereken onca sorun varken, bu sorunların çözümünde öğretmen, öğrenci ve velilere en büyük desteği sağlayabilecek olan rehber öğretmenlerin verimliliğini olumsuz etkileyecek bir yönetmelik hazırlamak ne kadar mantıklıdır” diye konuştu.

Depboylu’nun TBMM’de düzenlediği basın toplantısında eğitim sistemine dair değerlendirmeleri şöyle:

“Açık uçlu soru sistemini doğru bulmuyorum”

“Çok sayıda uzman görevlendirilmesi gerekir açık uçlu sorularda. Açık uçlu soruların kullanıldığı soruların sistemini doğru bulmuyorum eğitimci olarak. Cemaatlere verilen inisiyatifi dikkate alırsak bu dönemde yapılmaya çalışanlara da bakarsak acaba açık uçlu soruları kimler değerlendirecek neye göre değerlendirecek. Açık uçlu soruların cevabına bakan kişilerin inisiyatifine göre değerlendirme olur. Türkiye şartlarında ben buna FETÖ ve darbe girişimi sürecinde Milli Eğitim, Adalet, o kadar hain çıktı. Hala endişe içindeyim tam temizliğin sağlanması gerekir yeniden yaşanmaması için aynı şeylerin bütün riskleri hesaba katıp bütün sorunları masaya yatırıp geleceği de ona göre şekillendirmemiz gerekiyor. TEOG’un açık uçlu sınav şeklinde yapılmasını doğru bulmuyorum.

MEB Müsteşarının kamuoyuna yaptığı açıklamalara dayanarak; okullarda görev alan Rehber Öğretmenlerin/Okul Psikolojik Danışmanlarının çalışmalarına ilişkin yeni bir yönetmelik hazırlandığını öğrenmiş bulunmaktayız.

Yönetmelikte yapılacak değişikliklerin sebebini MEB Müsteşarı Sayın Yusuf Tekin şu şekilde ifade etmektedir.

“Okullarda şu an yürürlükteki haliyle rehber öğretmenlerimiz ile diğer öğretmenlerimiz arasındaki okuldaki toplumsal barışı sıkıntıya sokan bir yanlış anlama süreci var. Normal öğretmenlerimiz rehber öğretmenlerimizle kendilerini kıyasladıklarında rehber öğretmenlerin daha ayrıcalıklı pozisyonda olduklarına inanıyorlar, düşünüyorlar.

Bundan dolayı her gittiğimiz ortamda bu eleştiriyi bizimle paylaştılar. Bu eleştiriyi bize ilettiler. Biz de bu anlamdaki yanlış anlaşılmaya sebebiyet verecek hususları yönetmelikten çıkarabileceğimiz yeni mevzuatın oluşmasını istedik.”

Maalesef bu açıklama sonucunda, uzun zamandır bahsi geçen yönetmelik değişikliğinin, başka bir deyişle yeni yönetmelik taslağının hazırlanma sebebini de öğrenmiş olduk.

Merak ediyoruz.

Sayın Müsteşarın ifade ettiği ”Okulda toplumsal barışı sıkıntıya sokacak yanlış anlaşılmalar” nelerdir? Bugüne kadar okullarda toplumsal barış ile ilgili ne gibi sorunlar yaşanmıştır?

Ben 1991 yılından itibaren 20 yıl MEB kadrolarında bu rehber öğretmen/Okul Psikolojik Danışmanı olarak görev yaptım. Sayın müsteşarın iddia ettiği gibi, rehber öğretmenlerin çalışma koşularının sebep olduğu toplumsal barışın olmadığı bir okul ortamıyla karşılaşmadım.

Unutulmamalıdır ki bugüne kadar çocuklara karşı gerçekleştirilmiş başta cinsel istismar olmak üzere her türlü istismar büyük bir çoğunluğunu okul psikolojik danışmanlarının/ rehber öğretmenlerin çabası ve uzmanlığı sayesinde ortaya çıkmıştır.

Peki bu durumda “Yönetmelikle getirilecek yeni düzenlemelerde öğrencinin iyiliği, çalışmaların verimliliği mi yoksa rehber öğretmenlerin sahip olduğu imkanların ortadan kaldırılması mı hedeflenmektedir ?”

Yine yönetmelikte “Psikolojik Danışmanlık” terimi tamamen kaldırılmıştır.

Psikolojik Danışmanlık teriminin yeni yönetmelikten silinerek, öğrencilere yapılan psikolojik danışmanlığın önemsiz hale getirilmesi çocuklarımızın iyiliğine olmayacaktır.

Psikolojik Danışmanlık ve rehberlik birbirini tamamlayan, birbirinden ve okul temel hizmetlerinden ayrılamayacak önemli çalışma alanlarıdır.

Yönetmelikle getirilecek yeni düzenlemelerde öğrencinin iyiliği, çalışmaların verimliliği mi; yoksa rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin anlamı ve amaçlarını henüz kavrayamamış olan kişilerin şikayeti sebebiyle rehber öğretmenlerin sahip olduğu imkanların ortadan kaldırılması mı hedeflenmektedir ?”

Eğitimde çözülmesi gereken onca sorun varken, bu sorunların çözümünde öğretmen, öğrenci ve velilere en büyük desteği sağlayabilecek olan rehber öğretmenlerin verimliliğini olumsuz etkileyecek bir yönetmelik hazırlamak ne kadar mantıklıdır?”