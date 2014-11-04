'Cemaatler konusu MGK'da kesinlikle ele alınmadı'

Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Milli Güvenlik Kurulu toplantısında cemaatler konusunun kesinlikle ele alınmadığını söyledi.

8.5 saat süren Bakanlar Kurulu toplantısından sonra açıklama yapan Bülent Arınç'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Cemaatler sosyolojik varlıklardır. Bu cemaatler memleketimizde, inançlı, dindar insanların, düşünceleri farklı bile olsa, devletle yasalarla kavga etmeyen insanların oluşturduğu bir takım sosyolojik varlıklardır. Böyle tanımlandığı ve bilindiği halde, sonradan değişmiş, farklılaşmış bir yapı içerisine bürünmüş ve yasalara aykırı eylem yapma noktasına gelmişse o zaman bunlara karşı tedbir almak devletin bekaası bakımından fevkalade önemlidir. Hükümetimiz bu konuda üzerine düşeni yapacaktır.

Bu yıl içerisinde de hükümetimiz takdir ederse henüz bu konuyu gündemine alıp görüşmemiştir, Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nde bir değişiklik yapılmasına ihtiyaç olduğunu Milli Güvenlik Kurulu'na götürebilir. Şu anda böyle bir ihtiyaç içerisinde değiliz çünkü henüz değerlendirmedik.

'İkinci grup Peşmerge gideceği doğru değil'

İkinci bir grubun gideceği kesinlikle doğru değildir. Kobani'ye ikinci bir grup peşmergenin gitmesi yönünde herhangi bir talep gelmemiştir.

'HDP'li bazı vekillerin ayarları yok'

Bu proje olacak diye öldürme, yakıp yıkma düşünülemez. Bizim çok önem verdiğimiz bir hayati konudur. Bu süreç olacak diye kamu düzeni bozulamaz. HDP'li bazı vekiller hakaret hakkını kendinde görüyor, ayarları yok. Eleştiri sizin için az bile, buna tahammül edeceksiniz. Nerede nasıl konuşacakları ile ilgili bir düzenleri yok.

Canlar mallar zarar görecekse süreçten bahsetmek garip. Sürecin devam etmesi için sabır gösteriyoruz."