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Cemaatin oyu hangi partiye gitti?

Kamuoyu araştırmacısı Adil Gür, 'Hizmet Hareketi' olarak adlandırılan cemaat oylarının bu seçimlerde üç parti arasında paylaşıldığını söyledi

01 Nisan 2014 13:13


30 Mart seçimleri öncesi en çok sorulan merak edilen konulardan biri 'cemaat oyları'nın nasıl şekilleneceğiydi. Kamuoyu araştırmacısı Adil Gür seçim sonrası bu konuda ortaya çıkan tabloyu değerlendirdi.

Kamuoyu araştırmacısı Adil Gür, 'Hizmet Hareketi' olarak adlandırılan cemaat oylarının bu seçimlerde üç parti arasında paylaşıldığını söyledi. Gür, üst yönetimin AKP karşıtlığına rağmen cemaat tabanının AKP'ye oy verdiğini söyledi.

CNN Türk'te Cüneyt Özdemir'in sorularını cevaplayan Gür, Türkiye genelinde sürpriz sayılabilecek bir sonuç çıkmadığını söyledi. Ankara'da aradaki farkın bir hayli fazla olduğunu, itirazlarla sonuçların çok değişmeyeceğini anlatan Gür, cemaatin oylarıyla ilgili de değerlendirme yaptı.

Türkiye'de tüm cemaatlerin oyunun yüzde 5 civarında olduğunu söyleyen Gür, 'Hizmet Hareketi' olarak nitelendirilen cemaat içerisinde önemli bir bölümünün AKP'ye oy verdiğini iddia etti.

 

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