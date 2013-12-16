Fethullah Gülen'den 'cemaate yakın okula FBI baskını' açıklaması

FBI, ABD'de Fethullah Gülen cemaatiyle bağlantılı bir okulu bastığı haberi ile ilgili olarak Fetullah Gülen'in Vekili Av.Nurullah Albayrak'tan açıklama geldi. Albayrak, Bazı internet sitelerinde ‘ FBI Fethullah Gülen Cemaatinin Okulunu Bastı’ ‘ Fethullah Gülen’e FBI operasyonu’, ‘Fethullah Gülen’e Operasyon’ başlığı ile yer alan haberlerde, gerçeği yansıtmayan iddia ve ithamlara yer verilmiştir.

Fetullah Gülen'in Vekili Av.Nurullah Albayrak'ın konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklama şöyle:

Öncelikle, müvekkilimin kurucusu, hissedarı veya yöneticisi olduğu hiçbir okul bulunmadığı gibi;"Fethullah Gülen cemaatinin okulu" iddiası da gerçeklikten uzaktır.

Habere konu yapılan okul, yöneticilerinin bir kısmının Türk olduğu Pelikan Vakfı isimli kuruluş tarafından işletilmekte olan charter school’dur.

Haberde yer verilen iddialardan sadece FBI yetkililerinin okula gelmiş olduğu hususu doğrudur. Bunun dışında yer alan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Okulda gözaltına alınan hiçkimse olmadığı gibi okula gelinmeden once de bilgi verilmiştir.

Söz konusu okulun öğrencilerinin tamamına yakını fakir aile çocuklarından oluşmasına, Pelikan Vakfı tarafından işletilmeye başladıktan sonra başarı seviyesini ciddi oranda artırmasına ve okulda önceden var olan uyuşturucu, silah, çete, vb. hadiselerin sonlanmasına ragmen bir kesim tarafından sevinç çığlıkları atılarak baskın haberleri yapılması, habercilik anlayışından öte bir davranışla hareket edildiğini göstermektedir.

Müvekkilimle hiçbir ilgisi olmayan bu şekildeki bir hadisenin Baskın ve Operasyon olarak nitelendirilmesi açık bir haksızlıktır. Müvekkilim yasalara aykırı hiçbir faaliyetin içerisinde olmamıştır. Mesnetsiz iddialarla yasalara aykırı işlerin içerisinde göstermeye çalışılması da muhatapların kötüniyetinden başka bir anlam ifade etmeyecektir.

5651 Sayılı Yasa gereğince açıklama metnimizin internet sitenizde yayınlanmasını talep ediyoruz. Saygılarımla

Fetullah Gülen

Vekili

Av.Nurullah Albayrak