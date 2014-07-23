Cemaat operasyonunda gözaltına alınan polislere sorulamayacak 34 soru

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Hrant Dink'in öldürülmesinden, Zirve Yayınevi cinayetine, Cumhuriyet Gazetesi'nin bombalanmasından, dönemin Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner'in Ergenekon davasına dahil edilmesine kadar birçok soruyu gündeme getirdi.

İşte Aygün'ün sorulmayacak dediği 34 soru:

1) Hrant Dink'in öldürülmesinde rolünüz nedir?

2) Cumhuriyet gazetesine bomba atılması ve Danıştay baskınını nasıl örgütlediniz?

3) Zirve Cinayetleri, Rahip Santoro'nun katli, McDonalds'a atılan bombayı nasıl ve kimlerle planladınız?

4) Erhan Tuncel ve diğer provokatörleri nasıl elde edip kullandınız?

5) Gazeteci Ahmet Şık'ın 'yayınlanmadan el konulan kitabı'nı virüs olarak bilgisayara nasıl ve kimlerle yerleştirdiniz?

6) Gazeteci Nedim Şener'i Ergenekon'a dahil etme dijital hokus-pokusunu nasıl ve kimlerle yaptınız?

7) Yazar Soner Yalçın'ın bilgisayarına sahte dosyayı nasıl ve kimlerle yerleştirdiniz?

8) Teğmen Mehmet Ali Çelebi'nin cep telefonuna 'sehven yükleme'yi nasıl ve kimlerle yaptınız?

9) Ergenekon'a dahil ettiğiniz için intihar eden Ali Tatar'ı 'Alevi olduğu' için hedef almanızda stratejiniz neydi?

10) Poyrazköy, Askeri Casusluk ve Amirallere Suikast davalarında sahte delilleri nasıl ve kimlerle oluşturdunuz?

11) Bu davalarda 'Alevi subayları' özel olarak hedef almanızda talimatı kimden aldınız?

12) Ergenekon davasını kimler masa başında oluşturdu?

13) Dış bağlantılarınız nelerdir?

14) Balyoz davasında sahte CD'leri ve özellikle 5 Nolu CD'yi kimler, nerde, nasıl hazırladı?

15) Bu ünlü 5 Nolu CD'yi Donanmaya hangi askerler yerleştirdi?

16) Sahte CD'lere 'içeriden' bilgi taşıyan askerler kimlerdir?

17) Ergenekon davasına Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner'i hangi plana göre, kimlerin talimatıyla dahil ettiniz?

18) Cumhuriyet tarihinde bir ilk olan başsavcılığın makamını basma eyleminin talimatını kimden aldınız?

19) Erzincan 2. Ordu Komutanı Saldıray Berk'i 'Alevi köylerine yardım etmek' gibi TCK'da olmayan bir 'suçtan' hedef gösterme ve 15 yıl isteğiyle yargılama planınız nedir?

20) Amacınız Erzincan ve çevresindeki Alevi nüfusa gözdağı vermek ve 'Alevi-Sünni çatışması' çıkarmak mıydı?

21) Ergenekon davalarında 'gizli tanıkları' nasıl buldunuz?

22) Bu 'tanıklara' ne kadar para ödediniz?

23) Poyrazköz kazılarında bulunan 'mühimmatı' oraya hangi polis veya askerler yerleştirdi?

24) Taraf gazetesini kimler ve hangi parayla kurdu?

25) Bu gazeteyi yöneten Ahmet Altan ve Yasemin Çongar ile bir irtibatınız var mıydı?

26) Mehmet Baransu adlı 'gazeteciye' kimler 'bavulu' hazırlayıp verdi?

27) Başbakan Erdoğan ile ilişkileriniz nedir?

28) Zekeriya Öz, Ali Haydar ve diğer Ergenekon savcılarıyla ilişkileriniz nedir?

29) 'AK Ordu' kurma planı nedir?

30) Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Fethullah Gülenden de emir aldınız mı?

31) Fethullah Gülen'in hedefi nedir?

32) Fethullah Gülen bu operasyonlarda neleri amaçlamıştır?

33) Türkiye ordusuna karşı bundan sonra hangi komplolar dizayn edilecektir?

34) AKP-F Tipi Cemaat ortaklığının şantaj, komplo, sahte delil üretme kumpas dava mekanizmasında hangi gazeteciler, milletvekilleri ve bürokratlar görev almaktaydı?