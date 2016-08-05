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15 Temmuz Darbe Girişimi

Cemaat okulunda 200 metrelik tünel çıktı!

İsmi 'Şehit Prof. Dr. İlhan Varank' olarak değiştirilen Yamanlar Koleji'nde tünellerin giriş ve çıkışlarının kapatıldığı görüldü

05 Ağustos 2016 23:14

İzmir'de cemaate ait Yamanlar Kolej yerleşkesinde bulunan yemekhane ile cami arasında 200 metrelik tünel olduğu ortaya çıktı.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra örgüte yakın özel okullara el konulup kapatıldı. Bu okullardan biri de, Karşıyaka’da bulunan Yamanlar Koleji oldu.

 

İsmi değiştirildi

 

DHA'nın haberine göre; Yamanlar Fen Lisesi’nin kapatılmasından sonra ilk olarak, darbe gecesi çıkan olaylarda ölen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlarından Mustafa Varank’ın ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank’ın adı verildi. Okul, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi yapıldı ve büyük bir tabela asıldı.

 

200 metrelik tünel ortaya çıktı

 

Yerleşke içindeki yemekhane binası ile cami arasında yer alan 200 metre uzunluğunda 2 metre yüksekliğinde 1 metre genişliğinde tünelin bulunması şaşırttı. Bir öğrencinin verdiği bilgiler sonucunda ortaya çıkarılan tünelin giriş ve çıkış yerlerinin ise tahtalarla kapatıldığı, cami bölümündeki yerinin halı da örtüldüğü görüldü.

Yetkililer, portatif merdiven bulunan ve kalorifer borularının da geçtiği tünelin ne amaçla kullanıldığının belirlenmesi için çalışmanın sürdüğünü açıkladı.

 

Cemaat üyeleri konaklıyor iddiası

 

Bu arada yerleşkedeki okulun üst iki katının da, farklı amaçla kullanıldığı ileri sürüldü. Kiralanmış gibi gösterilen bu katlarda kent dışından gelen cemaat üyelerinin konakladığı, yine özellikle hafta sonları bu iki katta sohbet toplantılarının yapıldığı, cemaat içi kararların alındığı ileri sürüldü.

Okula el konulup kapatılmadan önce bu bölümlerde, tadilat çalışmasının başlatıldığı da dikkati çekti.

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