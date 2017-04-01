‘Cemaat medyası’ davasında tahliye edilenlerden bazıları hakkında gözaltı kararı

Fethullah Gülen Hareketi'nin medya yapılanmasıyla ilgili olduğu belirtilen davada, tahliyesine karar verilen 21 kişiden bazıları hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılanlar arasında Ulusal Parti Genel Başkanı ve Türk Solu gazetesi başyazarı Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da bulunduğu bildiriliyor.

Anadolu Ajansı altı kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini belirtti.

Duruşma savcısının, aralarında Hanım Büşra Erdal'ın da bulunduğu sekiz sanığın tahliye edilmesi kararına itiraz ettiğini belirten ajans, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin itirazı kabul ettiğini belirtti.

Gün içinde hakkında tahliye kararı verilenler arasında Atilla Taş, Murat Aksoy, Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Bayram Kaya, Ali Akkuş, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Gökçe Fırat, Hanım Büşra Erdal da bulunuyordu.

Cumhuriyet savcısı daha önce mütalaasında 13 sanık için tahliye istemişti.

8 ay sonra bu hafta başlayan davada yargılanan 29 sanıktan 26'sı tutukluydu.

Davanın bundan sonraki duruşması 27 Nisan'da yapılacak.

Sanıklar; Millet, Haberdar, Cihan Haber Ajansı, Zaman, Meydan, Yeni Hayat, Bugün gazeteleri, Rotahaber ve Samanyolu Haber siteleri çalışanları, sahipleri ve yazarlarından oluşuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişimi sonrası 30 Ağustos tarihinde, Fethullah Gülen cemaatine yönelik soruşturma kapsamında aralarında gazeteciler ve akademisyenlerin bulunduğu 35 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti.

Anadolu Ajansı, gözaltı emirleriyle ilgili haberi "FETÖ'nün medya yapılanmasına operasyon" başlığıyla duyurmuştu.

Farklı zamanlarda tutuklanan 26 gazeteci ve yazar 8 aydır yargı önüne çıkmayı bekliyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün sosyal medyadaki propaganda aracı olarak tanımlanan "fuatavni" adlı hesabının kurucusu olduğu ileri sürülen "firari sanık" Said Sefa hakkında "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütü yönetmek" suçlamasıyla da 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep ediyor

İnternet haberciliği yapan Haberdar gazetesinin sahibi, kurucusu ve yazarı olan Said Sefa, bir süre önce Kanada'ya kaçtığını açıklamış ve sosyal medya üzerinden yaptığı yayınlar ve yazılarında bu iddiaları tümüyle reddetmişti.

İddianamede, kapatılan Meydan gazetesi yazarı Atilla Taş, yine kapatılan "Rotahaber" sitesi sahibi Ünal Tanık ile gazeteciler Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Bayram Kaya, Bülent Ceyhan, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Davut Aydın, Emre Soncan, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammed Sait Kuloğlu, Muhterem Tanık, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Ufuk Şanlı, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız hakkında da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.