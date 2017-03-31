'Cemaat medyası' davasında savcı 13 gazetecinin tahliyesini istedi

Türkiye'de geçeen yılki darbe girişiminden sonra Fethullah Gülen cemaatine yakın olduğu iddia edilen medya kuruluşları ve bu kuruluşlarda çalışan yazar ve gazetecilere yönelik soruşturma kapsamında açılan davada savcı bugün mütalaasını vererek 13 kişinin tahliyesini istedi.

Davada 26'sı tutuklu 29 sanık yargılanıyor.

Tahliyesi istenen isimler ise Atilla Taş, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Yetkin Yıldız, Seyit Kılıç, Mustafa Erkan Acar, Hüseyin Aydın, Abdullah Kılıç, Ali Akkuş, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Oğuz Usluer ve Murat Aksoy. Savcı bununla birlikte 13 kişi işçin yurt dışına çıkış yasağı talep ediyor.

Savcı mütalaasında diğer tutuklu 13 sanığın ise mevcut durumlarının devamını istedi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi 29 gazetecinin yargılandığı davaya bu hafta başlamış ve sanıklar ile avukatları savunmalarını yapmıştı.

Sanıklar, Millet, Haberdar, Cihan Haber Ajansı, Zaman, Meydan, Yeni Hayat, Bugün gazeteleri, Rotahaber ve Samanyolu Haber siteleri çalışanları, sahipleri ve yazarlarından oluşuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişimi sonrası 30 Ağustos tarihinde, Fethullah Gülen cemaatine yönelik soruşturma kapsamında aralarında gazeteciler ve akademisyenlerin bulunduğu 35 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti.

Anadolu Ajansı, gözaltı emirleriyle ilgili haberi "FETÖ'nün medya yapılanmasına operasyon" başlığıyla duyurmuştu.

Farklı zamanlarda tutuklanan 26 gazeteci ve yazar 8 aydır yargı önüne çıkmayı bekliyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün sosyal medyadaki propaganda aracı olarak tanımlanan "fuatavni" adlı hesabının kurucusu olduğu ileri sürülen "firari sanık" Said Sefa hakkında "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütü yönetmek" suçlamasıyla da 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep ediyor

İnternet haberciliği yapan Haberdar gazetesinin sahibi, kurucusu ve yazarı olan Said Sefa, bir süre önce Kanada'ya kaçtığını açıklamış ve sosyal medya üzerinden yaptığı yayınlar ve yazılarında bu iddiaları tümüyle reddetmişti.

İddianamede, kapatılan Meydan gazetesi yazarı Atilla Taş, yine kapatılan "Rotahaber" sitesi sahibi Ünal Tanık ile gazeteciler Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Bayram Kaya, Bülent Ceyhan, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Davut Aydın, Emre Soncan, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammed Sait Kuloğlu, Muhterem Tanık, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Ufuk Şanlı, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız hakkında da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.