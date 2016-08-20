Cemaat itirafçısı Savcı Sarıkaya, 'FETÖ' soruşturmalarından muaf tutuluyor

'FETÖ’nün talimatlarıyla iddianame hazırladığını ve ardından meslekten ihraç edildikten sonra cemaat tarafından yurt dışına götürüldüğünü itiraf eden Ankara Savcısı Ferhat Sarıkaya’nın 'FETÖ' soruşturması dışında tutulduğu ve memur suçları bürosunca hakkında soruşturma açıldığı ortaya çıktı. Cumhuriyet'ten Kemal Göktaş'ın haberine göre, Ankara Başsavcılığı’nın hazırladığı çatı iddianamesinde 'FETÖ’nün neden olduğu ölüm olayları arasında sayılan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Enver Arpalı’nın oğlu Çağlar Arpalı’nın avukatı aracılığıyla 'FETÖ' soruşturmasını yürüten savcılığa vermek istediği dilekçe de geri çevrildi.

Dilekçe kabul edilmedi

Enver Arpalı’nın oğlu Çağlar Arpalı’nın avukatı Turgut Kazan tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulmak istenen dilekçe Sarıkaya’nın ifadesini alan savcı Serdar Coşkun’a verilmek istendi. Dilekçeyi sunmak isteyen avukat Yalçın Akbal, savcının odasına alınmayınca korumalar aracılığıyla dilekçeyi savcıya iletti. Ancak bir süre sonra Turgut Kazan’ın bürosu aranarak dilekçenin geri alınması istendi. Bunun üzerine yeniden savcının odasına giden avukat Akbal’a kayda alınmamış olan dilekçe iade edildi ve soruşturma dosyası sonucu dava açıldığından dilekçenin 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne verilmesi gerektiği bildirildi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi ise açılan davada Ferhat Sarıkaya’nın şüpheli olarak yer almadığı, bu yüzden dilekçenin savcılık tarafından alınması gerektiği yanıtını verdi.

Memur suçlarına pas

Akbal ise açılan davanın iddianamesinin 13 Temmuz 2016 tarihli olduğunu, aynı iddianame numarası ile savcılığın 21 Temmuz 2016 tarihinde Ferhat Sarıkaya’yı tanık olarak dinlediğini belirterek “savcılığın ifade alarak işten el çekmediğinin anlaşıldığını, bu nedenle de dilekçenin muhatabının savcılık olması gerektiğini” ifade etti. Mahkeme de savcılığın bilgilendirme mahiyetinde söz konusu ifadeyi aldığını ve bu ifade nedeniyle Sarıkaya’nın memur suçları kapsamında soruşturulduğunu belirterek dilekçenin memur suçları bürosuna verilebileceğini söyledi. Bunun ardından dilekçe memur suçlarından sorumlu Başsavcı Vekili Hakan Pektaş’a iletildi.

Dilekçenin FETÖ soruşturmasını yürüten savcılık tarafından alınmaması ve memur suçları savcılığına yönlendirilmesi Sarıkaya’nın çatı davasından ayrı yargılanmasının ve daha hafif bir ceza almasının sağlanması kuşkularına neden oldu. Buna rağmen Sarıkaya hakkında memur suçları bürosu tarafından yürütülen soruşturma sonunda hazırlanacak iddianemenin çatı davası ile birleştirilebileceği de belirtildi.

"Hukuk katledilmiş olur"

Dilekçede Sarıkaya’nın “FETÖ üyesi olmak, yasadışı eylem ve işlemleriyle özgürlüğe engel olmak, sahte delil yaratmak, resmi evrakta sahtecilik yapmak ve Enver Arpalı’nın ölümüne yol açmak” suçlarından yargılanması istendi.

Sarıkaya’nın 2 Ağustos 2016 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan itiraflarına değinilen dilekçede, Ankara Savcılığı’nın inanılmaz ve akıl almaz bir biçimde Sarıkaya’nın tanık sıfatıyla ifadesini aldığı, Sarıkaya’nın “Cemaat istedi yaptım” dediği ve Pensilvanya’nın talimatıyla, soruşturma açıp örgütün gönderdiği bilgileri aktarıp yapıştırarak iddianame yazdığını açıkça itiraf ettiği hatırlatılarak, “Ve bu itirafa rağmen, böylesine kirli bir eylemin sahibi, derhal şüpheli sayılacak yerde, tanık sıfatını korumaya ve savcılık yapmaya devam ediyordu. Doğrusu, olacak şey değildi. Çatı iddianamesi adı verilen iddianamede, FETÖ örgütünün uyguladığı “şiddet sonucu ölümle sonuçlanan olaylar sıralanırken Enver Arplı intiharı birinci örnek olarak verilmiştir. Çatı iddianamesindeki bu birinci örneğin, yani cinayet gibi intiharın baş sorumlusu doğrudan Ferhat Sarıkaya’dır. Eğer, onu tanık kabul edersek, hukuku katletmiş oluruz” denildi.