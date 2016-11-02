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Cemaat bünyesindeki okulların personeline 'FETÖ' operasyonu; 137 kişi hakkında gözaltı kararı

Aralarında okul müdürü ve öğretmenlerin de bulunduğu 31'i gözaltına alındı

02 Kasım 2016 14:58

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı 'FETÖ' soruşturması kapsamında, aralarında Samanyolu Okulları'nın da olduğu 11 özel okulda görev yapan 137 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, şüphelilerden 31'i gözaltına alındı.

AA'nın geçtiği habere göre öğretmen, kurum müdürü, müdür yardımcısı ve memur olarak görev yapan 939 kişiye yönelik incelemede, 137 şüpheli hakkında soruşturma yürütülüyor.

Şüpheli 137 kişiden 124'ünün, ByLock programını kullandığı öne sürüldü. Ayrıca bu 137 kişiden 27'sinin, iptal edilen 10 Temmuz 2010'daki KPSS soruşturmalarında da şüpheli olduğu belirtildi.

Öte yandan, 137 şüpheliden 74'ünün 'Bank Asya'yı kurtarma operasyonu'nda hesaplarında artış olduğu, 87'sinin Gülen cemaati ile irtibatının bulunduğu, bunlardan 22'sinin yurt dışına çıkış yaptığı tespit edildi.

Bazı şüphelilerin ve şirketlerin, "karşılıklı yüksek miktarda para transferi yaptıkları, bu transferler içerisinde yurt dışına da para transferinin bulunduğu" ileri sürüldü

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