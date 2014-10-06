Cem Yılmaz’ın 'Pek Yakında' hüsranı

ABD’de turneye çıkan ve gösterileri pek ilgi görmeyen Cem Yılmaz’ın yeni vizyona giren filmi ‘Pek Yakında’ ilk gün sadece 62 bin kişi tarafından izlenerek hüsrana yol açtı.

Radikal’de yer alan habere göre, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın 2 Ekim'de vizyona giren filmi 'Pek Yakında', beklenen ilgiyi görmedi. Boxoffice sitesinde açıklanan rakamlara göre film, vizyona girdiği ilk gün sadece 62 bin 254 kişi tarafından izlendi.

Cinemaximum sitesindeki seans bilgilerine bakıldığında da; 'Pek Yakında'nın gösterildiği salonlardaki boşluk şaşırttı. Bayram tatilini fırsat bilerek filmini 2 Ekim'de vizyona sokan Yılmaz, buna rağmen beklenilen gişe rakamlarına ulaşamadı.