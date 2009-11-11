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Cem Yılmaz'ın övgüsü ağlattı

"Kolpaçino" filmindeki rolüyle beğeni toplayan Aydemir Akbaş, Cem Yılmaz'ın özgü dolu sözleri karşısında göz yaşlarını tutamadı.

11 Kasım 2009 02:00

"Kolpaçino" filmindeki rolüyle beğeni toplayan Aydemir Akbaş, Cem Yılmaz'ın övgü dolu sözleri karşısında göz yaşlarını tutamadı.

"Cimri" isimli tiyatro oyununun galasında "Kolpaçino" filmini değerlendiren Cem Yılmaz, Mega Magazin'e, "Aydemir ağabeyi tekrar perdede görmek çok güzel, uzun yıllar sinemaya hizmet vermiş bir insanı uzun süre sonra perdede görmek gerçekten çok güzel" diye konuşmuştu.

Bu sözleri duyan Aydemir Akbaş'ın "Teveccüh etmiş" diyerek gözleri doldu. Uzun süre gözleri dolu olan ve konuşamayan Aydemir Akbaş, "Çok büyük bir iltifat, Cem'e teşekkür ederim. Bizim huyumuz bu, gözlerim dolar" diye konuştu.

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