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Kültür-Sanat

Cem Yılmaz'ın 'Fikir Sanat Merkezi'

Cem Yılmaz, duvarları başarı öyküleriyle süslü 'Fikir Sanat Merkezi' adlı ofisini görücüye çıkardı.

27 Şubat 2009 02:00

Cem Yılmaz, 'Fikir Sanat Merkezi' adlı ofisini görücüye çıkardı. Duvarları afiş ve resimlerle süslü mekanda ünlü şovmenin favori rengi siyah yerine pastel tonlar ağırlıkta.

Türkiye'yi gülmekten yerlere yatıran esprileri ve siyaha olan tutkusuyla tanınan Cem Yılmaz, 140 metrekarelik ofisini Marie Claire Maison dergisine açtı.

İşte; Sabah'ta yer alan duvarları başarı öyküleriyle süslü 'Fikir Sanat Merkezi'nin ayrıntıları:

* Cem Yılmaz; bir yıl önce taşındığı 140 metrekarelik dairede, açık tonları tercih etmiş. Siyah ise sadece bir koltukta kullanılmış. Film afişleri ve türlü detaylar, komedyenin sadelikten nasibini fazlasıyla alan ofisinin en özel köşelerine yerleştirilmiş.
İç mimar fehmi bilge imzalı

* Mekanda, mümkün olduğunca göz yormayan tonlar kullanılarak tüm dikkat, içeride kullanılan hareketli mobilyalara ve objelere çekilmeye çalışılmış. Ofis; iç mimar Mehmet Fehmi Bilge'nin imzasını taşıyor.



* Ofiste genel olarak high-tech stil, yumuşak formlu ve canlı renkli detaylarla hafifletilmiş. Eski mizah dergileri, Sadri Alışık'ın imzalı fotoğrafı ve 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülü, ofisin diğer şık detayları arasında.

* Cem Yılmaz'ın imzasını taşıyan dizüstü bilgisayarı ve filmlerde kullanılan aksesuarlarının dışında, ofiste eski bir turşu kavanozunun içinde sevimli 'Alyen' duruyor.

* Müzayedeler ve Çukurcuma'dan topladığı bazı parçalar ve güneş gözlükleri de 'gizli dünya'nın önemli ayrıntıları...

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