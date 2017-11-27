Cem Yılmaz'ın dublörü ne kadar kazanıyor?

Birçok filmde rol alan komedyen Cem Yılmaz'ın da dublörlüğünü yapan Deniz Yılmaz aldığı ücreti açıkladı. Yılmaz, “Sıradan bir kaza 5-10 bin lira arasında. Ama her şey gerçek olsun diyorsan 20 bin lira” açıklamasını yaptı.

Gazete Duvar'ın Milliyet’ten Sina Koloğlu'ndan derlediği habere göre, “Dublörler, hep merak konusu olmuşlardır. En çok ‘aksiyon sahnelerinin görünmeyen kahramanları’ merak ediliyor. Onlardan biri, Deniz Yılmaz. Yangından kaza sahnelerine geniş bir yelpazede çalışıyor. Yılmaz, “Bir dakikada izlediğiniz sahneler için 12 saat çekim yapıyoruz. Cem Yılmaz’ın da dublörlüğünü yaptım” diyor. Fiyatlar nasıl peki? Yılmaz, “Sıradan bir kaza 5-10 bin TL arasında. Ama her şey gerçek olsun diyorsan 20 bin TL.

Fiyatlar, tehlikeye göre değişiyor. Mesela yanma sahnesi… Ortalama, 15 saniye sürüyor. Bazen yönetmen, 40 saniye olmasını da istiyormuş. 4-5 bin TL arasındaymış. En çok ölüm sahneleri değerli. Ortalama 15-20 bin TL. Atlama sahnelerinde, üçüncü kata kadar gerçekten atlama oluyor. Fiyatı, 5-10 bin TL arasında. Sonrasında vinç geliyor ve dublörler ipe bağlanarak atlıyor. 10-15 bin TL arasında değişiyormuş artık kaç katsa…” dedi.