Cem Yılmaz'ın biletleri karaborsaya düştü

Son dönemde sinema salonu işletmecileri ile yaşanan krizle ilgili açıklamalarıyla gündeme gelen yapımcı, senarist, oyuncu ve komedyen Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi 'Diamond Elite Platinum Plus'ın biletleri karaborsaya düştüğü belirtildi. Yılmaz'ın Frankfurt'taki gösteri biletlerinin 6 bin liradan alıcı bulduğu öne sürüldü.

Posta gazetesinde yer alan habere göre, Cem Yılmaz yeni gösterisi 'Diamond Elite Platinum Plus' ile martta turneye başlıyor.

Açılışı 9-10 Mart'ta Londra'da yapacak. 24 Mart'ta Amsterdam'da, 12 Nisan'da İsviçre Dübendorf'ta ve 18 Nisan'da Franfurt'ta seyirci karşısına çıkacak.

Gösterinin bilet fiyatları 370-1000 TL arasındaydı, ancak büyük rağbet görünce biletler karaborsaya düştü.

Londra gösterisi 'viagogo' sitesinde 2 bin 665 liraya kadar yükseldi. Frankfurt'ta ise 6 bin liradan alıcı buluyor.