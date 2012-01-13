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Cem Yılmaz'ın adı bile yetti

Komedyen Cem Yılmaz, takipçi sayısıyla Twitter’da en çok takip edilen 500 kişi arasına giren tek Türk oldu.

13 Ocak 2012 02:00


 T24- Twitter’da açtığı hesabından hiç tweet görünmemesine rağmen 1,5 milyonu aşkın kullanıcı tarafından takip edilen ünlü komedyen Cem Yılmaz, takipçi sayısıyla Twitter’da en çok takip edilen 500 kişi arasına giren tek Türk oldu.


 

İnternet kullanımının artmasıyla tüm dünyada yıldızı parlayan sosyal medya her geçen gün daha çok kişi tarafından tercih edilirken, önceleri Facebook ile özdeşleşen bu alana son dönemde Twitter da dahil oldu.
 
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, 140 karakterlik paylaşımlara olanak veren Twitter, ABD başta olmak üzere birçok ülkede devlet başkanlarından, dünyaca ünlü pop yıldızlarına kadar 300 milyona ulaşan kullanıcı sayısıyla yeni bir fenomen haline geldi.
 
Türkiye’de yaklaşık 4 milyona yakın kullanıcısı buluna Twitter’ı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra birçok ünlü de etkin olarak kullanıyor.
 

Cem Yılmaz ile Beyonce aynı yolda

 
Bu ünlüler arasında Cem Yılmaz siteyi hiç kullanmamasına rağmen ulaştığı takipçi sayısıyla dikkati çekiyor. Ünlü komedyen 1 milyon 560 bin takipçi sayısıyla BBC News, Wall Street Journal, Life, The Economist ve Newsweek gibi dünyaca bilinen haber içerikli basın organlarını geride bıraktı.


Hesabından hiç tweet görünmemesine rağmen 2 milyon 600 bin kişi tarafından takip edilen Amerikalı ünlü pop yıldızı Beyonce gibi Yılmaz’ın da sayfasında hiç tweet görünmüyor.
 

Ailesini ve arkadaşlarını takip ediyor

 
Cem Yılmaz, uluslararası bir sosyal medya istatistik sitesinin verilerine göre, takipçi sayısıyla Twitter’da en çok takip edilen 500 kişi arasına giren tek Türk oldu. Ünlü komedyeni, siyaset, sanat ve magazin dünyasından birçok kişi de takip ediyor.
 
Aralarında aile üyeleri ve yakın arkadaşlarının da olduğu sadece 12 kişiyi takip eden Cem Yılmaz’ın takip ettikleri listesinde kız kardeşi Özge Çevik, abisi Can Yılmaz, kız kardeşinin eşi tiyatrocu Tolga Çevik ile arkadaşları Kaan Sezyum, Cem Dinlenmiş, Selçuk Erdem, Erdil Yaşaroğlu, Murat Dündar, Murat Akdilek, Rodin Alper Bingöl, Öner Işık ve bir iletişim hizmeti şirketi bulunuyor.
 

Gani Müjde’ye yazdığını silmiş

 
Cem Yılmaz, geçen ağustos ayında Senarist Gani Müjde’nin hiç tweet atmadığı halde kendisinin 750 bin kişi tarafından takip edilmesini eleştirmesi üzerine "Nasreddin Hoca’ya demişler; ’Hocam, 750 bin takipçin var’. Demiş, ’Banane’. ’Ama seni takip ediyorlar’. Demiş, ’Sanane’!" tweetini atmıştı. Ünlü komedyen bu tweeti daha sonraki dönemde sayfasından sildi.
 

Takipçi sayısıyla dikkati çekenler
 
Adlarına başka hesaplar açılmakla ve her geçen gün takipçi sayıları artmakla birlikte Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü 1 milyon 200 bin,
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı 811 bin,
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu 467 bin,
Gülben Ergen’i 1 milyon,
Hilal Cebeci’yi 788 bin,
Erol Köse’yi 335 bin,
Esra-Ceyda Ersoy’u 277 bin kişi takip ediyor.


 

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