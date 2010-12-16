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Yaşam

CEM YILMAZ'I GÖREMEDEN ÖLDÜ ANTALYA (A.A)

16 Aralık 2010 14:46

-CEM YILMAZ'I GÖREMEDEN ÖLDÜ ANTALYA (A.A) - 16.12.2010 - Antalya'da bir süredir ''zatürre'' teşhisi ile tedavi gören, Cem Yılmaz'ın G.O.R.A filminde ''Ufo gören masum köylü'' karakterini canlandıran 81 yaşındaki Arif Özdemir Gürbilek, hayatını kaybetti Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümünde bir süredir ''zatürre'' teşhisi ile tedavi gören Arif Özdemir Gürbilek, üç gün önce taburcu edilerek evine gönderildi. Dün akşam saatlerinde Muratpaşa Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan Gürbilek, hayatını kaybetti. Cem Yılmaz'ın G.O.R.A filmindeki ''Ufo gören masum köylü'' karakteriyle ün kazanan 4 çocuk, 7 torun sahibi Gürbilek'in cenazesinin, yarın Muratpaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Uncalı Şehir Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. Eşinin ölümünden büyük üzüntü duyduğunu belirten Zeynep Gürbilek, ''Eşim öleceği ana kadar Cem Yılmaz'ın kendisini ziyaret etmesini bekledi. Cem Yılmaz, eşimi ziyaret etmediği gibi bir defa olsun telefon bile açmadı. Bizi çok üzdü'' dedi. 

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