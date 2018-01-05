Cem Yılmaz'dan gençlere Aydın Boysan tavsiyesi

Ünlü oyuncu Cem Yılmaz, gençlere bugün 97 yaşında hayatını kaybeden mimar ve gazeteci Aydın Boysan’ın yazdığı her şeyi okumaları tavsiyelerinde bulundu.

55 yıllık aktif mimarlık hayatı boyunca 1.5 milyon metrekare bina tasarlayan ve aralıksız olarak 10 yıl Hürriyet, 3 yıl da Akşam gazetelerinde yazan Boysan’ın hayatını kaybetmesinin ardından kişisel Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Yılmaz, "İlham kaynağım Aydın Boysan aramızdan ayrılmış…Hakkıdır.. Hayatımda ilk tiryakilik yapan mizah yazılarının sahibi, aynı muhitin çocuğu olma gururunu tattıran en genç beyinlerden biriydi. Mekanın cennet olsun. Tüm gençlere tavsiyem Aydın Boysan’dan ne bulursanız okuyun” dedi.

Kendi kitaplarını yayınlamak için Bas Yayınları’nı kuran Boysan’ın kitapları İş Bankası Yayınları ve Doğan Kitap tarafından da basılmıştı. Boysan’ın yazdığı kitaplar arasında, “Ne Hoş Zamanlardı, Neşeli Konular, Ayıp Olmadan, Acele Etme Çabuk Ol, Haydi Dostlar, Bir Ömür Yetmiyor ve Doksan Beş Yıldan Serpintiler” bulunuyor.

Aydın Boysan kimdir?

Aydın Boysan, 1921 yılında İstanbul'da doğdu. Pertevniyal Lisesi ve Güzel Sanatlar Akademisi Y. Mimarlık Bölümü'nü bitirdi (1945). Mimarlık öğretiminde yan görev alarak, 15 yıl bulundu (1957-1972). TMMOB Mimarlar Odası'nın Kurucu Yönetim Kurulu üyesi ve ilk genel sekreteri oldu (1954-1955). İki yıl, İstanbul Şubesi Başkanlığı yaptı (1961-1962). Ulusal ve uluslararası mimarlık yarışmalarında ödüller kazandı. Spor salonlarından, büyük endüstri tesislerine kadar çok sayıda yapıtta imzası var. Dokuz yıl, haftalık gazete köşe yazıları ve çok sayıda inceleme ile dünya gezileri dizi yazıları yayımlandı. Çok renkli ve çok yönlü bir kişiliği olan Aydın Boysan, dünyayı ve İstanbul'u, geçmişi ve geleceğiyle iyi tanıyan bir İstanbullu.