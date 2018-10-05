Cem Yılmaz'dan evlilik iddialarına esprili yanıt

55. Antalya Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'ndeki söyleşisinde Cem Yılmaz, birlikte olduğu Defne Samyeli ile ilgili İzmir'de evlenecekleri söylentilerine esprili bir şekilde, "Siz gidin biz geliyoruz oraya" cevabını verdi.

Cem Yılmaz, 55. Antalya Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'ndeki söyleşisinde yüzlerce hayranıyla buluştu. Salonda yer bulamayanlar Cem Yılmaz'ın söyleşisini salon dışına kurulan barko vizyondan takip etti.

Defne Samyeli de yalnız bırakmayarak söyleşiyi ilk sıralardan izledi. Cem Yılmaz, kendisine sinemanın kapılarını açan ve ilk rol aldığı 'Her şey Çok Güzel Olacak' filminin yönetmeni Ömer Vargı ve televizyoncu Yekta Kopan ile birlikte hayranlarını güldüren bir söyleşiye imza attı.

Yedi aydır birlikte olan Cem Yılmaz ile Defne Samyeli’nin, İzmir'de bir otelde nikah masasına oturacakları iddia edilmişti.



Söyleşinin ardından salonu terk edip, kendilerini bekleyen VIP minibüse binen Defne Samyeli çok iyi olduğunu söylerken evlilik sorusunu kibarca geçiştirip, korumalarına "kapıyı kapatın" diyerek araca bindi.

Daha sonra gelen Cem Yılmaz magazin muhabirlerinin ısrarlı sorularını cevaplandırdı.

Gazetecilerin, "Bir dahaki ay çeşmede düğün olacağıyla ilgili haberler var doğru mu?" şeklindeki sorusuna Cem Yılmaz esprili bir şekilde, "Siz gidin biz geliyoruz oraya" karşılığını verdi.