Cem Yılmaz'dan Atatürk'lü paylaşım

Cem Yılmaz, üzerinde "Türkiye Cumhuriyeti" yazan ve bir posta pulu şeklinde yapılmış olan Atatürk posteri önünde çektirdiği fotoğrafı Twitter'dan paylaştı.

Yılmaz, fotoğrafın altına "Ben buradayım!" notunu düştü.

Yılmaz'ın bu paylaşımı sosyal medya olay oldu ve binlerce beğeni aldı.