Cem Yılmaz'dan Arınç'a yanıt

T24 - Maslak TİM Gösteri Merkezi'nde sahne alan Cem Yılmaz, bugüne dek politik esprilere uzak duruşu ile biliniyordu.



Cem Yılmaz, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın geçtiğimiz hafta yaptığı, "hayatta herşey seks ve içkiden ibaret değildir" açıklamasına kayıtsız kalamadı sonunda gösterisine siyasi bir hiciv de ekledi.



Bülent Arınç'ın sözlerini isim vermeden dile getiren Cem Yılmaz'ın espri yüklü yanıtı şöyle geliyor: "Hayatta herşey seks ve içkiden ibaret değildir demişler...



İyi ama hayatta herşey seks ile başlar..



İçinizde mitoz bölünme ile doğan var mı? Ben babamdan koptum...



Kuzenlerim benden koptular...



Hayatta herşey seks ve içkiden ibaret değilmiş..." Cem Yılmaz'ın 2100 kişilik TİM Gösteri Merkezi'ni son koltuğuna kadar dolduran gösterisi büyük ilgi görüyor.



Şubat ayı biletleri tükenince gösterinin süresi uzatıldı, Mart ve Nisan ayının biletlerinin satışına başlandı.





