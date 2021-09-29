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Kültür-Sanat

Cem Yılmaz "Üzüldüğüm haber” diyerek duyurdu: Londra'daki gösterisi iptal edildi

"Yeni gösterilerde, sağlıklı, güzel günlerde kavuşmak dileğiyle"

29 Eylül 2021 10:09

Komedyen Cem Yılmaz, 31 Ekim 2021 tarihinde Londra'da gerçekleşmesi planlanan 'CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus' adlı gösterisinin pandemi önlemleri kapsamında iptal edildiğini duyurdu. Yılmaz, haberi "Üzüldüğüm bir haber" notuyla paylaştı.

Konuyla ilgili Instagram hesabından paylaşımda bulunan Cem Yılmaz, "Üzüldüğüm bir haber... Gösteriye alınan biletlerin ödemeleri alıcıların hesaplarına otomatik olarak yatırılacaktır" ifadelerini kullandı.

'Erşan Kuneri' dizisiyle hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan 48 yaşındaki komedyen, sözlerini, "Yeni gösterilerde, sağlıklı, güzel günlerde kavuşmak dileğiyle..." şeklinde noktaladı.

Yılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:

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