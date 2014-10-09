Cem Yılmaz: Türkiye’de kendimi özgür hissetmiyorum

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, kendini Türkiye’de özgür hissetmediğini belirip “Allahtan benim bir alanım, alanlarım var. Oysa insan olağan haliyle özgür hissetmeli. Bunun için illa kahramanlık yapmasına gerek kalmamalı. Senin doğal hakkın olmalı… Nedir lan, savaş şartlarındaki gibi devamlı mücadeleyle hak elde etme meselesi? Bana hiç medeni gelmiyor!” dedi.

Cem Yılmaz New York’taki gösterisinde, İstanbul Taksim’deki TOMA’ları da eleştirerek “Kocaman parkınız var ama bir şeyi eksik. Hiç TOMA’sı yok. Bizim g.t kadar parkımız var, 22 tane TOMA bekliyor, naber?” dedi.

Cem Yılmaz, gösteri için gittiği New York’ta Hürriyet’ten Onur Baştürk’e şöyle konuştu:

‘Bu ülkede insanlar hoyrat’

“Kuralı severim ama kuralların da çok iyi düşünülmüş olması lazım” diye devam eden Yılmaz, ”Medeniyetin ölçüsü bu. Sebebi sosyolojiyle, ekonomiyle, pozitif bilimlerle açıklanmış kuralları kabul ederim. Bu ülkede insanlar birbirlerine karşı çok hoyrat. En belirgin özelliğimiz bu. Çünkü fikrin dövüşerek kazanıldığını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Dövüşmek anlamlı değil’

Cem Yılmaz, ‘‘Ben bu dövüşme meselesini üç yaşından beri anlamlı bulmuyorum. Üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek… Bu kısmını halledersek sonra düşüneceğiz, o üzümden şarap mı yapalım yoksa şıra mı? Dinamik bir memleket olması çok iyi, ama bağcıyı dövme, dövmeyelim” dedi.

‘Central Park'ta neden TOMA yok?’

Gösterisinde New York’un sembolik parkı Central Park hakkında “Kocaman parkınız var ama bir şeyi eksik. Hiç TOMA’sı yok. Bizim g.t kadar parkımız var, 22 tane TOMA bekliyor, naber?” diyen Yılmaz, Türkiye’deki TOMA ‘takıntısı‘nı da ti’ye aldı:

“O kadar belirgin bir sembol ki, laf etmeden duramadım! Düşünsene, şu anda hepimiz dünyanın rantı en yüksek şehrindeyiz. Ama onların aklına o parka bir şey yapmak gelmiyor. Bu yüzden Amerikalıları çok ayıpladım! Gidecek çok yolları var. Gerçekten ekonomiyi hiç bilmiyorlar. Bak, birkaç yıl önce batmalarının nedeni de bu (gülüyor).”

‘Gezi de bilmediğimiz ne olabilir ki?’

Cem Yılmaz, tüm Türkiye’ye yayılan Gezi Parkı eylemleriyle ilgili de şu yorumu yaptı:

”Patlama işte! Ne olabilir? Benim tanıdığım birçok insan birey olarak çok rencide olduğu için reaksiyon gösterdi. “Ama Gezi’de bilmediğiniz çok şey var” kısmına ise pek inanmıyorum. Madem öyle, birinin de o bilmediğımiz şeyleri çıkıp anlatması gerekmiyor mu? Bilelim o zaman… Fikri ne olursa olsun herkesin kabul edebileceği şeyler var: Nezaket, fikri anlama çabası… Gezi sürecinde “Ben nazik miyim? İnsana önem veriyor muyum?” sorgulamasını yaşadık. Onun dışında siyaset, politika o kadar sıkıcı ki…’‘