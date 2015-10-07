Cem Yılmaz sosyal medyadaki o paylaşımlara tepki gösterdi

'Ali Baba ve 7 Cüceler' filmini izleyici ile buluşturmak için gün sayan Cem Yılmaz, adını kullanarak sosyal paylaşım sitelerinde siyasi içerikli mesajlar yayınlayanlara isyan etti.

Yılmaz Twitter sayfasına "Sosyal medyada herhangi bir fotoğrafımın altına dilediği fikrini birinci ağızdan yazıp kamuoyu yaratmayı hiç ahlaklı bulmuyorum. Bilin lütfen. Herkesin hassasiyet, duyarlılık tavsiye ettiği konularda duyarsız(!) olduğu düşünülen kişilere fotomontajla "duyar" eklemek, yakışmıyor." notunu düştü.

Cem Yılmaz'ın tweetleri şöyle: