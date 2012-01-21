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Cem Yılmaz, sevgilisini ailesinden istemek için İzmir'de

Şovmen Cem Yılmaz, sevgilisi Ahu Yağtu'yu ailesinden istemek için İzmir'e geldi.

21 Ocak 2012 02:00


T24 - Şovmen Cem Yılmaz, sevgilisi Ahu Yağtu'yu ailesinden istemek için İzmir'e geldi.

Cem Yılmaz kız istemek için İzmir'de

Radikal'de yer alan habere göre; şovmen Cem Yılmaz, öğlen saatlerinde tek başına İzmir’e geldi. Buluştuğu sevgilisi Yağtu ile Swissotel’e giren Yılmaz, bir saat kaldıktan sonra özel araçla Karşıyaka İlçesi’ndeki kız evine gitti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlamayan, üzerinde her zaman giydiği siyah kıyafetleri bulunan Yılmaz, sinirli hareketleriyle dikkat çekti. Yağtu ise konuşmaktan kaçındı. Komşuların meraklı bakışları arasında kız evinin bulunduğu Yağtu Apartmanı’na giren Yılmaz ile Ahu Yağtu, zaman zaman balkona çıkıp kahve içti. Yılmaz’ın, gelini kendisinin isteyeceği, baba Hasan Neşet Yağtu’nun da kızının rızasını aldıktan sonra evliliğe ’Evet’ diyeceği öğrenildi.



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