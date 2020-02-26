Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya sorularına isyan etti: Bıktım artık, bıktım!

Serenay Sarıkaya ile ilişkisi olan Cem Yılmaz, muhabirlerin özel hayatını sorması üzerine "Bıktım artık, bunlar çok ciddi konular" diyerek tepki gösterdi.
Defne Samyeli ile ayrılığın ardından oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz, hakkında çıkan haberlerden çok sıkıldı. Cem Yılmaz muhabirlerin aşk sorularına isyan etti.
Özel hayatının sürekli gündemde olmasından rahatsızlık duyan Cem Yılmaz, aynı soruların tekrar tekrar sorulmasından rahatsız olduğunu söyledi. Cem Yılmaz, "Bıktım artık valla bıktım. Ne açıklaması yapayım? Çok ciddi konular bunlar. Ben artık 50 yaşına geldim. Her şeyi çok hafife alıyorsunuz" dedi.