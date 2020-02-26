Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya sorularına isyan etti: Bıktım artık, bıktım!

Serenay Sarıkaya ile ilişkisi olan Cem Yılmaz, muhabirlerin özel hayatını sorması üzerine "Bıktım artık, bunlar çok ciddi konular" diyerek tepki gösterdi.

Defne Samyeli ile ayrılığın ardından oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz, hakkında çıkan haberlerden çok sıkıldı. Cem Yılmaz muhabirlerin aşk sorularına isyan etti.