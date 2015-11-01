Cem Yılmaz'ın gazetecilere verdiği cevap sandık görevlilerini güldürdü

Komedyen Cem Yılmaz, 1 Kasım seçimi için oyunu kullandığı İstanbul’da sandık görevlilerini güldürdü. Cem Yılmaz, oyunu kullanmak için kabine girdiği sırada gazetecilere "Buyrun belki bir bildiğiniz vardır" diyerek espri yapınca sınıfta bulunanlar kahkahaya boğuldu.

Yılmaz, oyunu Etiler’de bulunan Lütfi Banat İlkokulu’nda kullandı.



"Hayırlı olsun"



Cem Yılmaz, sandık başında bir süre sıranın kendisine gelmesini bekledi. Komedyen Cem Yılmaz eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ve eşi Demet Kutluay, aynı okulda oy kullandı. Etiler’deki Lütfi Banat İlkokulu’na ilk olarak İbrahim- Demet Kutluay çifti ile aynı okulda oy kullandı. Sıraya girip bir süre bekledikten sonra oyunu kullanan Yılmaz, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.