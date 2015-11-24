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Cem Yılmaz: Olmadı yapamadım

Cem Yılmaz, bir takipçisinin 'Ali Babalar ve 7 Cüceler' filmiyle ilgili şikâyetine cevap verdi

24 Kasım 2015 10:50

Cem Yılmaz, sosyal medya hesabında 'Ali Babalar ve 7 Cüceler' filmini eleştiren takipçilerine esprili yanıtlar verdi. Ünlü komedyen, “Biletler pahalıydı” diye yazan bir takipçisine “Seçim vaatlerimden biriydi. Olmadı, yapamadım” dedi.

Cem Yılmaz, Cüneyt Özdemir’in sunduğu '5N 1K' programına konuk oldu. “Ali Baba ve 7 Cüceler” filminde birlikte rol aldığı Zafer Algöz ve Can Yılmaz’la programa katılan ünlü komedyen, soruları esprili bir şekilde yanıtladı. Filmine yapılan olumlu eleştirileri Twitter sayfasında paylaşan Yılmaz, “Herkes biliyor ki negatifi göz daha çabuk seçiyor. Bin kişi çok güzel, dört kişi kötü diyor. Dört kişiye insanlar merakından bakıyor. Kendi fikrime önem verdiğim kadar insanlarınkine de önem veriyorum. Hayatımdaki ilk defa bizimle aynı mizacı paylaşan insanların tweetleri retweet edeyim dedim. Baktım yorumlar ‘Ağabey hep beğenenlerinkini paylaşıyorsun’ diye. Benim sayfam benim mutluluğum için, tabii beğenenleri paylaşacağım” diyerek kendini savundu.

 

"Seçim vaatlerimden biriydi"

 

Ancak ünlü komedyenin bu sözleri sosyal medyada tepki çekti. Olumsuz eleştiri yağmuruna maruz kalan Yılmaz, bu kez kötü eleştiri yapanlara tek tek cevap yazdı. Ünlü komedyen, “Hayatımda 2 saat çaldı bu film” yazan takipçisine “Yol artı molalar?!”; “Biletler pahalıydı” tweet’ini atan bir diğer takipçisini de “Seçim vaatlerimden biriydi... Olmadı, yapamadım” diye yanıtladı

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