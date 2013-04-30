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Cem Yılmaz: Kemal'in mizah duygusu annesinden, yakışıklılığı babasından

Her söylediği ile olay olan Cem Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi'nde mini stand-up yaptı

30 Nisan 2013 12:47

Hacettepe Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelen Cem Yılmaz, evliliği ve oğlu Kemal ile ilgili ilginç açıklamalar yaptı. Evlenip baba olduktan sonra hayatının çok değiştiğini söyleyen Yılmaz, "Tüm mizah duygusunu annesinden, yakışıklığını babasından almış. Çocuk böyle olmuş; işte bir yerde hata yaptık ama nerede bilmiyorum!" dedi.


'Bizimkisi çok farklı, öyle akıllı laflar ediyor ki...'


Yılmaz, baba olduktan sonraki hayatını şu sözlerle anlattı: "Çocuk sahibi olmak çok güzel. Öyle akıllı ki... Tüm mizah duygusunu annesinden, yakışıklığını babasından almış. Çocuk böyle olmuş; işte bir yerde hata yaptık ama nerede bilmiyorum! Herkes kendi çocuğuyla ilgili b.kunda boncuk arayıp bulmuş gibi konuşur ya, bir gün benim de böyle olacağım aklıma gelmezdi. Hep klişelerden kaçan bir insan olarak "Bizimkisi çok farklı; öyle akıllı laflar ediyor ki" filan diyorum! "Baba sen işe gidiyorsun ya, ben seni çok özlüyorum" diyor. Zannedersin, çocuk integral çözüyor! 4 milyar çocuğun söylediğini söylüyormuş! Bebeğinizi yakından etüt ettiğinizde, kendinizle ve insanla ilgili birçok şey öğreniyorsunuz. Sosyal ortamda gaz çıkarmak legal değildir ama evde bebek olunca her şey serbest! Tüm suçu ona atabiliyorsun. "Zart! Kim bu? Kemal!" Hiç utanma duygusu yok."

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