T24 LogoT24 Logo
Magazin

Cem Yılmaz 'kız istedi'

Ünlü şovmen Cem Yılmaz, sevgilisi Ahu Yağtu'nun İzmir'deki evine gidip kız istedi.

22 Ocak 2012 02:00

Ünlü şovmen Cem Yılmaz, sevgilisi Ahu Yağtu'nun İzmir'deki evine gidip kız istedi.
 

Balkonda kayınpeder Hasan Neşet Yağtu ile kadeh tokuşturan Cem Yılmaz'ın heyecanı gözlerinden okunuyordu.


Dün 16.30'da Ahu Yağtu'nun Karşıyaka'da oturan ailesinin evine giden ünlü komedyenin, geleneği bozmayıp kız istemeye dahi siyah elbiseyle gitmesi dikkat çekti.


İki aylık hamile olduğu iddia edilen Ahu Yağtu'nun babası Hasan Neşet Yağtu, müstakbel damadı için çig köfte ve yaprak sarması hazırlattı.



'Ahu'nun fikri önemli'


Yağtu, "Kızım çok aklı başında bir kız. Cem Yılmaz ise tanıdığımız ve bildiğimiz bir insan. İnşallah ikisi için de hayırlısı olur. Ancak ben önce Ahu'ya soracağım onun fikri önemli" dedi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24