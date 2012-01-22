Cem Yılmaz 'kız istedi'

Ünlü şovmen Cem Yılmaz, sevgilisi Ahu Yağtu'nun İzmir'deki evine gidip kız istedi.



Balkonda kayınpeder Hasan Neşet Yağtu ile kadeh tokuşturan Cem Yılmaz'ın heyecanı gözlerinden okunuyordu.



Dün 16.30'da Ahu Yağtu'nun Karşıyaka'da oturan ailesinin evine giden ünlü komedyenin, geleneği bozmayıp kız istemeye dahi siyah elbiseyle gitmesi dikkat çekti.



İki aylık hamile olduğu iddia edilen Ahu Yağtu'nun babası Hasan Neşet Yağtu, müstakbel damadı için çig köfte ve yaprak sarması hazırlattı.

'Ahu'nun fikri önemli'



Yağtu, "Kızım çok aklı başında bir kız. Cem Yılmaz ise tanıdığımız ve bildiğimiz bir insan. İnşallah ikisi için de hayırlısı olur. Ancak ben önce Ahu'ya soracağım onun fikri önemli" dedi.





