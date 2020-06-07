Cem Yılmaz'ın erişim engeli talebi kabul edildi

2020 yılının en çok konuşulan çiftlerinden olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın geçtiğimiz günlerde havuzdayken çekilen görüntüleri gündem oldu. Evlerinin bahçesinde havuz keyfi yaparken görüntülenen Yılmaz, bahçelerinin içini gözetleyen ve izinsiz görüntü alan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yılmaz, evinin yolunun uzak olduğunu, evin görülebileceği alanın ağaçlarla kaplı olduğunu belirtip kendisini görüntüleyen magazincilerin ağaçların arasına düzenek kurup, tele objektif kamera ile gizlice çektiğini ifade etti. Ünlü komedyen bu görüntülerin alenileştirilerek sosyal medya hesaplarından paylaşan kişilerin tespit edilerek cezalandırılmasını istedi. Yılmaz, suç duyurusunun ardından İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak Serenay Sarıkaya ile birlikte olan fotoğraflarının sosyal medyadan kaldırılmasını talep etti.

Sosyal medya sayfasından mahkeme kararını paylaşan komedyen Cem Yılmaz, mahkeme heyeti tarafından erişim engelleme kararı verildiğini takipçilerine duyurdu.