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Cem Yılmaz iki yıl hapsi istenen duruşmaya katılmadı

Yalova Valisi'nin kıyafetlerini beğenmeyip eleştirdiği öğretmen Serkan Öz'ün kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi üzerine Yılmaz, Twitter'da valiyi eleştirmişti

11 Nisan 2016 16:07

Öğretmen Serkan Öz'ün ölümü üzerine Yalova Valisi Selim Cebiroğlu'naTwitter'dan hakaret ettiği iddiasıyla Cem Yılmaz'a iki yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. Yalova 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmay Cem Yılmaz katılmadı. 

NTV'de yer alan habere göre, Yılmaz'ın avukatları Rengin Gönenç Yüksel ve Çetin Yüksel'in hazır bulunduğu duruşmaya, davacı Yalova Valisi Selim Cebiroğlu ile mazeret bildiren avukatı Ali Ulvi Çağıran gelmedi.

Duruşmada, sanık Cem Yılmaz'ın davayla ilgili Beşiktaş Çağlayan Adliyesine verdiği savunması dosyaya alındı.
Avukat Rengin Gönenç Yüksel, sanığın verdiği ifadeye katıldıklarını belirtti.

Avukat Çetin Yüksel de Cem Yılmaz'ın bir suçu bulunmadığını ifade ederek, "Müvekkilimizin herhangi bir suçu yok. Attığı tweetlerin de müştekiye 'Sen yaptın' gibi bir söylemi yok. Yaptığı eleştiridir. Müvekkilim müştekinin bir öğretmenin ölümüne sebep olduğuna dair bir bilgisi yoktur. Müvekkilim basında öğrendiği kadarıyla bir eleştiri yapmıştır. Bunu komedyen, sanatçı kişiliğiyle yapmıştır" dedi.

Yüksel, Yalova Valisi'nin ifadeleri ve iddialarına ilişkin, "Atılan tweetler eleştiridir, itham yoktur. Gerek Yargıtayda, gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM) kararlar var. Kamu yöneticileri, siyasetçileri eleştiri bir görev mahiyetindedir. Kamu görevlilerinin eleştirilere katlanması daha fazla olmalıdır" ifadelerini kullandı.


Hakim, duruşmayı 13 Temmuz'a erteledi. 


Vali hakkında takipsizlik kararı



Vali Selim Cebiroğlu'nun, 27 Mart 2015'te ziyaret ettiği Yalova Termal Fen Lisesinde, öğretmen Halil Serkan Öz'ü azarladığı iddia edilmişti.

Öz, bu olaya tepki amacıyla bazı sendikalar tarafından 3 Nisan 2015'te Yalova'da yapılan yürüyüşün ardından kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmişti. Cem Yılmaz, bu olay üzerine sosyal medya üzerinde paylaşımlarda bulunmuştu.

Öte yandan, Vali Cebiroğlu hakkında öğretmen Halil Serkan Öz'e hakaret ettiği ve görevini kötüye kullandığı iddiasıyla yapılan suç duyurusuna ilişkin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca takipsizlik kararı verilmişti.

Bursa Sulh Ceza Mahkemesi de itiraz sonucu yapılan başvuruda, kovuşturmaya yer olmadığına ve yargılama talebinin reddine hükmetmiş, Yargıtay takipsizlik kararını onamıştı.

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