Cem Yılmaz evleniyor mu?

T24

Sade bir tören düşünüyor



Evet, yanlış okumadınız; çapkınlığıyla ünlü Cem Yılmaz da sonunda evleniyor. Aileye yakın kaynağımdan öğrendiğime göre; Yılmaz ile Yağtu evlilik hazırlıklarına başlamış bile. Son anda karar değişikliği olmazsa, ünlü çift yaz başına kadar nikah masasına oturacakmış.Birçok kez vergi rekortmenleri listesine giren Cem Yılmaz'dan öyle anlı şanlı bir düğün bekleyenler de yanılıyor; Yılmaz, sadece ailelerin ve çok yakın dostların katıldığı sade bir törenle dünyaevine girmeyi planlıyormuş...Deniz Akkaya, Tuba Ünsal gibi birçok ünlü mankenle flört eden, manken Cansu Dere ile evliliğin eşiğinden dönenen Cem Yılmaz; geleneği bozmayıp geçen yıl da manken Ahu Yağtu ile flört etmeye başlamıştı.Ancak aşıklar bir süre sonra ayrılmış hatta her ikisi hakkında da başkalarıyla aşk dedikoduları bile çıkmıştı. Öğrendiğime göre Yılmaz ile Yağtu, iki ay önce tekrar denemeye karar vermiş ve zaten hemen arkasından da evlilik kararı almışlar.Bir dönem sürekli değiştirdiği arabalarını yazdığım için bana sitem eden Cem Yılmaz, şimdi de gizli kalmasını istediği evliliğini ifşa ettiğim için kızacak ama ne yapayım; bu mutlu haberi sizlerle paylaşmadan edemedim!