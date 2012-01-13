T24 LogoT24 Logo
Magazin

Cem Yılmaz evleniyor mu?

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, önceki hafta birlikte görüntülendiği, mart 2011'den beri de flört ettiği...

13 Ocak 2012 02:00

T24 - Ünlü komedyen Cem Yılmaz, önceki hafta birlikte görüntülendiği, mart 2011'den beri de flört ettiği Ahu Yağtu ile başını bağlıyor! 



Evet, yanlış okumadınız; çapkınlığıyla ünlü Cem Yılmaz da sonunda evleniyor. Aileye yakın kaynağımdan öğrendiğime göre; Yılmaz ile Yağtu evlilik hazırlıklarına başlamış bile. Son anda karar değişikliği olmazsa, ünlü çift yaz başına kadar nikah masasına oturacakmış. 


Sade bir tören düşünüyor

Birçok kez vergi rekortmenleri listesine giren Cem Yılmaz'dan öyle anlı şanlı bir düğün bekleyenler de yanılıyor; Yılmaz, sadece ailelerin ve çok yakın dostların katıldığı sade bir törenle dünyaevine girmeyi planlıyormuş... 

Deniz Akkaya, Tuba Ünsal gibi birçok ünlü mankenle flört eden, manken Cansu Dere ile evliliğin eşiğinden dönenen Cem Yılmaz; geleneği bozmayıp geçen yıl da manken Ahu Yağtu ile flört etmeye başlamıştı.

Ancak aşıklar bir süre sonra ayrılmış hatta her ikisi hakkında da başkalarıyla aşk dedikoduları bile çıkmıştı. Öğrendiğime göre Yılmaz ile Yağtu, iki ay önce tekrar denemeye karar vermiş ve zaten hemen arkasından da evlilik kararı almışlar.

Bir dönem sürekli değiştirdiği arabalarını yazdığım için bana sitem eden Cem Yılmaz, şimdi de gizli kalmasını istediği evliliğini ifşa ettiğim için kızacak ama ne yapayım; bu mutlu haberi sizlerle paylaşmadan edemedim!


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24