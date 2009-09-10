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Cem Yılmaz estetiğe karşı

Cansu Dere bir dönem estetik yaptırmayı düşündüğünü ancak sevgilisi Cem Yılmaz ‘ın bu tarz operasyonlara sıcak bakmadığını dile getirdi.

10 Eylül 2009 03:00

Cansu Dere bir dönem estetik yaptırmayı düşündüğünü ancak sevgilisi Cem Yılmaz ‘ın bu tarz operasyonlara sıcak bakmadığını dile getirdi.

Cem Yılmaz'la üç yıldır büyük aşk yaşayan manken ve oyuncu Cansu Dere, bir ara estetik yaptırmayı düşündüğünü sonradan da vazgeçtiğini açıklamıştı.

Ünlü komedyenin kendisini Fransız kadınlarına benzettiğini belirten güzel oyuncu şunları söyledi:

"Aslında vücudumdan memnunum. Olağanüstü olmasa da güzel bir fiziğim var. Bir ara göğüslerime slikon taktırmayı düşündüm ama sonra vazgeçtim. Hem ameliyat olmaktan korkuyorum hem Cem estetiğe sıcak bakmıyor. Hanımların doğal hallerinin daha gerçek olduğunu düşünüyor. Benim de dış görünümümle Fransız kadınlarına benzediğimi söylüyor. Bu da hoşuma gidiyor."

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