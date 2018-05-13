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Cem Yılmaz: Buradaki kadınların fön faturası 75 bin lirayı bulur, TEV için ciddi kayıp

"Ömer Koç'un tasarladığı çelenk 110 bin liraya Cem Yılmaz'ın oldu"

13 Mayıs 2018 11:49

 

Hürriyet yazarı Vahap Munyar, Türk Eğitim Vakfı’nın (TEV), “Bir Dünya Çiçek” kampanyasının tanıtım buluşmasına katılan Cem Yılmaz'ın, bağışlara ilişkin açıklamasında, "Buradaki kadınların saçlarının fön faturası 75 bin lirayı bulur" dediğini aktardı. Munyar, Yılmaz'ın "Föne giden 75 bin lira TEV için ciddi kayıp" dediğini de belirtti. 

Munyar, Yılmaz'ın “Bir Dünya Çiçek” kampanyası için tasarımına katkıda bulunduğu bir “çelenk”i açık arttırmaya çıkardığını belirtrek, "Bakın gül desenli bu çelenk üzerinde bir de gülücük çizgisi var. Bu, cenazeye gönderse “Güle güle git” gibi olur. Yeni kampanya, mutlu günler için de TEV çelenklerinin gönderilmesini teşvik ediyor" ifadelerini aktardı. 

Munyar şöyle devam etti: 

"Ömer Koç, Cem Boyner, Astay Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak açık artırmayı hareketlendirdi. Four Seasons Bosphorus ve Sultanahmet Otelleri’nin mülk sahibi Astay Grubu’nun Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Toprak, çelenk için 70 bin lira verdi. Ömer Koç’un tasarladığı çelenk ise 110 bin liraya Cem Yılmaz’ın oldu."

 

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