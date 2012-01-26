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Cem Yılmaz balayından sonra eşini göremeyecek

Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu’yla evlenecekleri tarihi 3 Mart olarak belirlendi.

26 Ocak 2012 02:00


T24 - Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu’yla evlenecekleri tarihi 3 Mart olarak belirlendi. Yılmaz, balayının ardından 1 ay boyunca eşini göremeyecek. Mayısta Avrupa turnesine çıkacak olan Yılmaz, o günlerde 6 aylık hamile olacak Yağtu’yu yoldan etkilenmesin diye evde bırakacak. Cem Yılmaz'ın balayı 3 gün

HaberTürk'te yer alan habere göre; bir yandan babalık heyecanı yaşayan bir yandan düğün hazırlıkları yapan Cem Yılmaz işlerini de boşlamıyor.

Geçen haftasonu İzmir'e gidiğ ailesinden istediği iki aylık hamile sevgilisi Ahu Yağtu ile 3 Mart'ta evlenecek olan Yılmaz, kısa bir balayının hemen ardından iş başı yapacak. Ünlü komedyen şimdiden Mayıs ayı için Avrupa'da altı ülkeyi kapsayan büyük bir turne anlaşması yaptı.

Hollanda, Almanya, İsviçre, Avusturya, Belçika ve İngiltere’de sahneye çıkacak olan Cem Yılmaz, turneye o günlerde 6 aylık hamile olacak olan çiçeği burnunda eşi Ahu Yağtu’yu götürmeyecek.
 
Her gün başka bir şehirde gösteri yapacak olan Yılmaz, hamile eşini yolculuklardan olumsuz etkileneceğini düşündüğü için evde bırakacak. İkili, balayı sonrası bir ay zorunlu ayrılık yaşayacak.


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