Cem Uzan'ın iadesi resmen istendi

Türkiye, Fransa'dan Cem Uzan'ın iadesini istedi. İade talebinde, iki ülke arasında Sarkozy döneminin kapanmasıyla gelişen ilişkiler etkili oldu.

Nicholas Sarkozy'nin Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesiyle Türkiye - Fransa ilişkileri yumuşarken, Ankara yeni bir hamle yaptı. Sabah'ta yer alan habere göre; Türkiye , Paris'te lüks hayat süren Cem Uzan'ın iadesini resmi olarak Fransa 'dan talep etti. Uzanların Türkiye 'de kesinleşen mahkeme kararları ve mahkûmiyetlerinin ardından Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan iade dosyası geçen ay Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Fransa hükümetine iletildi. İade talebinde Sarkozy döneminin kapanmasıyla gelişen Türkiye ve Fransa ilişkileri etkili oldu.

Fransa 'ya sunulan iade gerekçelerinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, Uzan ailesinin 174 milyar dolar talep ettiği davasını reddetmesi kararına yer verildi. Mahkeme gerekçeli kararında yer alan, "Uzanlar Türkiye 'de adil yargılandı" ve "Uzanların Türkiye 'de mülkiyet hakkı ihlal edilmedi" ifadelerine yer verildi. Bu nedenle Fransa 'nın siyasi sığınma talebini reddetmesi gerektiği savunuldu. Paris'te yaşayan Cem Uzan, Türk emniyetinin başvurusu üzerine İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranıyor.

Sığınma hakkı verilmedi

Fransa 'ya siyasi sığınma talebinde bulunan Uzan'ın 6 ayda sonlandırılması gereken başvurusu yasal sürelerin geçmesine rağmen halen sonuçlandırılmadı. Uzan'a bugüne kadar siyasi sığınma başvurusu kapsamında geçici oturma izni veriliyor. Uzan 3 yıla yakın bir süredir Paris'te yaşıyor. Türkiye , 230 milyar dolarlık 5 tahkim davasını kaybeden Uzanlar'dan, 30 milyon dolarlık tazminat kazandı. Tazminatlardan ilk 5 milyon dolar geçen ay tahsil edildi. 10 milyon dolar için icra takibi devam ediyor. Hakan Uzan'ın Ürdün'de yeni bir karton fabrikası açtığı bilgisini edindiklerini aktaran yetkililer, ailenin yurtdışında 3 milyar dolarlık serveti olduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Polonya'da Uzan'ın mal varlığının tespit edildiği belirtilirken, yetkililer "İlk etapta 15 milyon dolarlık tazminatların peşindeyiz. Libananco davasının kesinleşmesiyle orada kazanılan 15 milyon dolara yönelik girişimler başlayacak. Bu rakamlar meblağ olarak küçük olsa da kapıyı aralamak için çok önemli. Bu parayı tahsil edebilirsek büyük yapıya ulaşabilir ve Uzan'ın Türkiye 'ye olan milyarlarca dolarlık borcunu tahsil edebiliriz" değerlendirmesini yaptı.

TMSF'YE borç 8.5 milyar TL

Uzanların İmar Bankası'na el konulma öncesi 700 milyon TL olarak gözüken mevduat rakamı 8.6 milyar TL'ye kadar ulaştı. Telsim gibi şirket satışlarından elde edilen gelirlerle Hazine, Maliye, Merkez Bankası , Telekomünikasyon Kurumu ve TRT 'ye ödemeler yapıldı. Ayrıca Motorola'ya 950, Nokia'ya 341 milyon dolar ödendi. İmar bankası nedeniyle Uzan ailesinin TMSF'ye borcu ise 8 milyar 492 milyon TL.