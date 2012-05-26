Cem Uzan'ın gündemi Galatasaray ve 'yeniden doğuş'

Çukurova, Kepez, Telsim, Adabank ve İnterbank'ı kullanarak yurtdışına milyarlarca dolar kaçırdığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Uzan ailesinin ferdi Cem Uzan, Paris'te gözler önünde bir hayat yaşıyor. Uzan'ın yeni tutkuları Paris, dövmesi ve Galatasaray.

Davaları, siyaset ve Türkiye ile ilgili soruları es geçen Cem Uzan'ın, tek umudu Galatasaray'ın bir Fransız takımı ile eşleşmesi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Çukurova ve Kepez Elektrik'in içini ailece boşalttıkları, Telsim'de Motorola'yı yüklü zarara uğrattıkları ve İmar Bankası ile Adabank'ta 'çifte hesap açılışı' yoluyla 7.5 milyar TL'lik yolsuzluk yaptıkları ortaya çıkmasının ardından Baba Kemal Uzan, oğulları Cem ve Hakan Uzan, yıllardır kaçak hayatı yaşıyor.



Cem Uzan göz önünde yaşıyor



Önce Ürdün ardından da Hong Kong'a kaçtıkları iddia edilen Kemal ve Hakan Uzan'ın aksine Cem Uzan 2 yıldır Paris'te gözler önünde bir hayat yaşıyor. Fransa'dan sığınma hakkı alan Cem Uzan, Eyfel manzaralı bir rezidansta kendi ifadesiyle emekliliğini yaşıyor.



Le Coq Cafe'de karides keyfi



Türkiye'nin bu yıl başkanlığını üstlendiği OECD'nin bakanlar zirvesini takip etmek üzere olduğumuz Paris'te Hitler'in işgal ettikten sonra Paris'i izlediği ünlü Trocadero meydanında Eyfel manzaralı Le Coq Cafe'de Cem Uzan ve Emin Şirin'i derin bir sohbet halinde buluyoruz. Kafamızda birçok soru ile kendisine yönelip, kısa bir sohbet talebinin ardından Habertürk gazetesi Ekonomi Müdürü Yavuz Barlas ile masasına konuk olduğumuz Uzan, rahat tavırları ile dikkat çekerken sık sık gülmeyi ihmal etmiyor. Masadaki Emin Şirin'in deyimiyle yaklaşık bir saat süren 'emekli geyiği' sırasında Uzan, davaları, kaçak hayatı ve siyaset hakkında konuşmak istemediğini birkaç kez güçlü bir biçimde vurguluyor.



Emekliliğimi yaşıyorum



"Off the record (Yazılmamak kaydıyla) konuşuyorum" diyen Uzan, Paris'i, Galatasaray'ı ve henüz iki hafta önce koluna yaptırdığı ve Mısır mitolojisinde 'yeniden doğuş' anlamına gelen büyük dövmesini konuşmayı tercih ediyor.