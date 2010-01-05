Cem Uzan'dan Salkım'a dava

Cem Uzan kardeşi Hakan Uzan’ın eski eşi şarkıcı Yeşim Salkım’ın “Alara , milyon dolarları unutsun, canını kurtardığına sevinsin” sözleri üzerine avukatına talimat verip tazminat davası açtı

Cem Uzan’ın kardeşi Hakan Uzan ile evlenerek bir kaç yıl Uzan ailesinin gelini olan şarkıcı Yeşim Salkım'ın bir röportajında Alara Uzan’a destek verdi. Salkım, Uzan ailesinin, ’genetik kodlarında bir hata olduğunu’ belirterek “her türlü iftirayı atabilirler, bana da attılar.. Şimdi bana yapılanlar ona yapılıyor” dedi. Bu açıklamalar üzerine Cem Uzan avukatını arayarak Yeşim Salkım hakkında tazminat davası açılmasını istedi. 50 bin TL tazminat talebiyle mahkemeye başvuran Uzan avukatı dün şu açıklamayı yaptı: “3 Ocak Pazar günü VATAN Gazetesi’nde yer alan röportajda Cem Uzan’ın kişilik haklarına saldırı niteliğinde iftiralarda bulunan Yeşim Salkım’ın beyanları ayrıca yargıyı etkileme olarak da değerlendirildi. Açılan davada Yeşim Salkım’ın beyanlarının tamamen gerçeğe aykırı olduğu, iftira niteliği taşıdığı, boşanmasından sonra da Cem Uzan ve ailesi hakkında sürekli olarak karalamalarda bulunduğu, haddini aşmasına rağmen bu beyanlarını devam ettirdiği hususlarına yer verildi.”



İşte kızdıran iddialar



* Alara’ya yapılan tavırların hepsi zamanında bana da uygulanmıştı. Ben de evimin içine girememiştim, evim boşaltılmıştı.



* Bana da o zamanlar bu tarz iftiralar atılmaya çalışıldı. Sağdan soldan gazeteler de basın bunu duysun diye birileri yayıyordu. Ben çok daha farklılarıyla, kötüleriyle karşılaştım. Takip bile edildim.



* O aile insana çok güzel iftiralar atabiliyor. Evlilikle ilgili rakamlar, anlaşmalar, şu kadar para aldı, şöyle böyle yaptı diyebiliyorlar.



* O aileden hiçkimse bir şey alamaz. Alara da canını kurtardığına dua etsin. Parayı, pulu bıraksın. n Alara çok üzülüyorum. Kendisi konuşmuyor çünkü korkuyor. Çocuklarını elinden alırlar, ona zarar verirler, her şeyi yaparlar. O ailenin genetik kodlamasında bir sorun var.