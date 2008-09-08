Cem Uzan'a ilginç ceza

Teşvik gibi ceza



Partisinin 2003 yılında Bursa'da düzenlediği mitingde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla Bursa 3. Asliye Ceza Mahkemesince 8 ay hapis, 693 milyon 569 bin lira para cezasına çarptırılan Cem Uzan, kararın Yargıtayca bozulmasının ardından Bursa 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılandı.Mahkeme, Uzan'a Denetimli Serbestlik Yasası uyarınca bir rehber eşliğinde “öfke kontrol sistemi” programına katılma ve 5 yayın okuma cezası verdi.Başrollerini Jack Nicholson ve Adam Sandler'ın oynadığı 'Anger Management' (Asabiyim) adlı filmde de, bir uçakta başlayıp kontrolden çıkan bir yanlış anlama sonucunda, yumuşak huylu Dave Buznik (Sandler), mahkeme tarafından öfke kontrolü terapisine katılmaya mahkum ediliyordu. Fakat programı yürüten rehber Buddy (Nicholson) kendi öfkesine hakim olabilme yönünde sıkıntılar yaşıyordu.Ayrıca, taşkınlıklarıyla gündeme gelen Hollywood yıldızları ve ünlü Amerikalı şarkıcılara da, kimi zaman öfke kontrolü programlarına katılma cezası verilebiliyor.