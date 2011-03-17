Cem Uzan Sakarya'dan milletvekili adayı

T24 - Fransa’ya kaçan ve Paris’te yaşayan Cem Uzan'ın, 12 Haziran seçimlerinde Sakarya’dan bağımsız milletvekili adayı olmak için hazırlık yaptığı bildirildi. Uzan hakkında, henüz kesinleşmeyen toplam 36 yıl 8 ay hapis cezası var.



Gazeteport'ta yer alan habere göre, Fransa’dan siyasi sığınma hakkı isteyen ve Paris’te yaşayan Cem Uzan'ın, 12 Haziran seçimlerinde Sakarya’dan bağımsız milletvekili adayı olmak için hazırlık yaptığı bildirildi. Uzan hakkında bugüne kadar verilmiş ve henüz kesinleşmemiş toplam 36 yıl 8 ay hapis cezası bulunuyor.



Cem Uzan'ın avukatı aracılığıyla bağımsız adaylık başvurusu yapmayı düşündüğü belirtiliyor. Genç Parti 2007’de bu ilde, yüzde 11 oranında ve 55 bin oy almış, ikinci parti olmuş, ancak Türkiye genelinde barajı aşamamıştı. Sakarya’da halen 5 AKP bir de MHP milletvekili bulunuyor.





Ağır hapis cezaları var



Uzan hakkında henüz kesinleşmemiş çeşitli hapis cezaları da bulunuyor. Uzan, Nisan 2010’da, İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘’'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek'', ''resmi belgede sahtecilik'' ve ''nitelikli dolandırıcılık'' suçlarından toplam 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Cem Uzan, Ekim 2009’da da, Sakarya Pamukova Bakacak köyündeki çiftliğinde, orman arazisini işgal ettiği gerekçesiyle 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Uzan Temmuz 2010’da ise, vergi hukukuna muhalefetten Küçükçekmece 8 Asliye Ceza Mahkemesince 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.





"La Reserve Paris"



Uzan Kasım 2009’da da, Pamukova’daki eski çiftliğine baskın düzenletip, ‘’Hürriyeti tahdit suçunu işlemeye azmettirmek'' iddiasıyla 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Uzan, son olarak 16 Şubat 2011’de, Beykoz’daki evinin gizli bölmelerde 3.5 milyon adet Telsim kontör kartı bulunması nedeniyle de ‘’Emniyeti suistimal’’ suçundan 3,5 yıl hapse mahkum oldu. Küçükçekmece 7′inci Asliye Ceza Mahkemesi, bu cezayı ertelemedi ve paraya da çevirmedi.



Fransa'dan sığınma isteyen Cem Uzan, başkent Paris'teki Eyfel Kulesi yakınında günlüğü 4 bin Euro olan ‘’La Reserve Paris’’ adlı lüks rezidansta kalıyor. Türkiye Uzan’ın tutuklanması ve iadesi için Interpol'e başvurmuştu.





