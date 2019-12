Cem Uzan: Paşam, paletleri bir çalıştırsanız

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan ve halen hastanede tedavi gören emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ün 21 Ocak 2004 tarihinde Cem Uzan ile yaptığı görüşmede iddianamede yer aldı. Cem U. olarak görüşmelerine yer verilen Uzan'ın 'Paşam, paletleri bir çalıştırsanız' sözleri dikkat çekti



Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan ve halen hastanede tedavi gören emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ün 21 Ocak 2004 tarihinde Cem Uzan ile yaptığı görüşmede iddianamede yer aldı.



Görüşmenin çözümünde; öncelikli olarak o dönemde yapılan mali operasyonlar sonucu Uzan Grubunun yaşadığı sıkıntıları konuştukları, bu çerçevede Ersöz’ün Uzan Grubunun mevcut hükümet tarafından mağdur edildiğini öne sürerek, adli olarak ta gerekli desteği vereceklerini söylediği belirtildi.



Bu çerçevede Ersöz’ün “Bu olayı sürdürmek gerektiğini, zaten düşüncemiz olarak ortaya koyduk. Konunun yansımasını dün akşam biz, özellikle yüksek yargıdan bir kanal vasıtası ile ulaştırdık bu vatandaşlara” dediği aktarıldı.



Görüşmenin devamında Ersöz’ün, Uzun Grubunun yaşadığı mağduriyetler ile ilgili tepkilerini dile getirmeye devam etmeleri gerektiği, bu tepkileri basın yayın organlarıyla sürdürmeleri gerektiğini söylediği, bu söylemler üzerine Cem U.’ın kendi üzerine düşen her şeyi yaptığını ve Başbakan’ı kastederek “ya o beni indirecek ya ben onu” dediği öne sürüldü.



Görüşmenin devamında Ersöz’ün Cem U.’ın televizyon programlarında ya da medya karşısında yaptığı konuşmalarla ilgili taktik ve yöntemler verdiği, bu çerçevede “bundan sonra çelik gibi bir sinire sahip olmanız lazım, bundan sonraki olaylar içerisinde de son derece sakin olmamız lazım. Eğer böyle olursanız, bunları istediğiniz tarzda tahrik edersiniz, istediğiniz mesajları verebilirsiniz, bir de tabi bu operasyonu yürütürken bazı tabirlerden kesinlikle kaçınmak gerektiğini düşünüyorum” diyerek kullanılan kelimelere çok dikkat edilmesi gerektiğini söylediği yer aldı.



Darbe gelinceye kadar milletvekili transferi



Görüşmenin milletvekili transferiyle ilgili bölümü ise şöyle yer aldı:

Ersöz: Bu genel seçimlerden sonra niye bir transfer konusu yapıp ta bir grup oluşturmadınız mecliste

Cem U.: Mümkün olmadı ki

Ersöz: Yani darbeler gelinceye kadar olan dönemde böyle bir milletvekili transfer edipte, Türkiye Cumhuriyetinin yüz karası bir hadise belki ama

Bunun üzerine Cem U.: Hakkari’den bağımsız milletvekili seçilen birisi böyle bir iş için bir buçuk milyon dolar para istedi. Parayı sokaktan toplamadım, bu tür şeyler bana bir fayda sağlamaz, fakat mecliste grup kurmak başka bir olay, bu çok zor, bir yığın servet harcayarak 15 kişi alsam yine grup kuramam.



‘368 milletvekili hakkında dosya hazırladım’



Ersöz’ün İsmail Yıldız ile yaptığı AKP hükümetinin iktidar indirilmesine yönelik konuşmaya da yer verildi. Görüşmede İsmail Yıldız’ın konuşması iddianamede şöyle aktarıldı:

“Cem U. öyle bir şey yapmalı ki hükümet feleğini şaşırmalı. Ne yapabilir? Bir; mecliste bir siyasi partiyi tehdit unsuru haline getirebilir….., ikincisi; 368 milletvekili var zaten AKP’nin. Ben bu 368 milletvekilinin 368’i ile de ilgili dosya hazırladım. Ve sorduğumuz soru; AKP’den koparmasınız? Niçin koparsınız? Neden koparsınız? Ne zaman koparsınız? Hangi şartlar altında koparsınız? Ve ne istersiniz? Cevap;280 milletvekili AKP’den tabi ki kopabilirim diyor, bunlar devletle çatışmaya devam ederse, bunlar Türkiye’yi iyi idare edemezse ve ekonomik kriz çıkarsa, Güneydoğu ile ilgili baskılar artarsa, Kıbrıs’la ilgili taahhütleri artarsa bu zafiyetlerde kopabiliriz diyor. Ya da bir siyasi alternatif üretilirse. Bakın bu çok önemli, biz AKP’den kopabiliriz diyor.”



Bu noktada Ersöz’ün söze girerek “zaten onu yaratmağa çalışıyoruz” dediği, devamında Yıldız’ın “öncelikle AKP’yi iktidardan uzaklaştırmak hedefleniyor ise bir başka partinin yüzde 20-25 oranında alacağı oy AKP’de ki az önce Cem beyin işaret ettiği soru işaretini uyandırabilir milletvekillerinin kafasında. Milletvekillerini tahrik edebilir ve parti değiştirme sürecine gelebilir rahatça” dediği öne sürüldü.



Görüşmenin devamında AKP’yi devirmek için neler yapılabileceğinin konuşulmaya devam edildiği, bu çerçeveden konuşmaya katılan kişilerin neler yapılabileceğini sorması üzerine Yıldız’ın “Şu yapılabilir bana göre, AKP’yi belinden veya beyninden vurmak gerekiyor ki sersemlesin. Kamuoyu nezdinde ki desteğini azaltabilmek gerekiyor. Bunu AKP’nin oturmuş olduğu ideolojik tabana yönelik bir taarruzla yapabilirsiniz. Bu ne olabilir?” dediği iddia edildi.



‘AKP’nin gayri milli olduğunu vurgula’



Ersöz’ün de, “Bakın açıkçası diyor ki; AKP’nin gayri milli olduğunu vurgula. Yani ortaya koy, belge ile ortaya koy. De ki Tayyip efendi nedir etnik kökeni? Şudur. Efendime söyleyeyim nedir? Bunların yolsuzluğu şudur. Bu gibi somut işleri ortaya atıyorsun değil mi” dediği, İsmail Yıldız’ın da “Olabilir, evet yollardan birisi bu” “ikincisi gayri İslami oldukları ortaya konulabilir……, Üçüncüsü yine diyoruz ki az önce siz söylediniz, her an ekonomik kriz gelebilir. Bizim yaptığımız çalışmalar da var. Halk şu anda krizi gizli olarak yaşıyor…… böyle bir propaganda yürütülmeli ki burada bunu halk açıkça görebilmeli, günlük yaşantısın da bunu algılayabilmeli….. yine alışılmış bir siyası mücadele ile buradan çıkmak mümkün değil, AKP’yi vurmamız lazım. Öncelikle Tayyip beyi vurmamız lazım. Kendisi ile ilgili ne varsa ortaya koyup, Tayip beyi toplumun nezdin de bir defa kesin olarak siyaseti hür olmaktan çıkarmamız gerekiyor” dediği iddianamede yer aldı.



‘368’lik grubu parçalayamazsınız’



Görüşmenin devamında Cem U.’ın gerekirse geri çekilip başka bir partinin mecliste siyasi alternatif olarak yükselmesini sağlaması gerektiğini söylediği, bunun üzerine Cem U.’ın “ben bu lafı söyleyeceksiniz diye bekliyordum. Cem U. çekil seçimlere girme…..” dediği, İsmail Yıldız’ın böyle bir şey demediğini fakat Cem U.’ın çok farklı bir propaganda ve kampanya yürütmesi gerektiğini söylediğini, bu noktada Levent Ersöz’ün söze girerek “şimdi İsmail Beyin daha önce yaptığı çalışmalar var, onu anlatmaya çalışıyor. Bu yapmış olduğu çalışmalardan bir tanesi, bu AKP’yi nasıl bölelim. Ciddi anlamda yaptığı çalışmalar var. Ondan yola çıkarak bir takım şeyler anlatmaya çalışıyor” dediği, bunun üzerine Cem U.’ın “368’lik bir grubu hayallerle parçalayamazsınız. Parayla da parçalayamazsınız. 10 kişi alsanız ne olacak, öbür 350 devam eder” dediği iddianamede yer aldı.



‘Bu adama vuracak malzeme yayınlanacak’



Görüşmenin devamında Levent Ersöz’ün “şimdi geçende konuştuk, elinizde ki silahları kaybetmeden, grubu riske etmeden, onu kaybetmeden, en yakın zamanda anları darbeleyecek tarzda, ha bu darbelemek İsmail Beyin söylemiş olduğu ve yabana atılmayacak konular var. Yani bu adamın gayri milli, İslami konusu, yolsuzluklar konusu, bütün bunları elinizde ki silahlarla ve seçim meydanında çok açık ve net vurarak yaparsınız” dediği, Cem U.’ın da “bu konu da en ufak bir endişeniz olmasın. Burada bu adama vurabilecek hangi malzeme bizim elimize ulaşırsa bütün çıplaklığıyla paldır küldür yayınlanacak” dediği,



Cem U: Paşam, paletleri bir çalıştırsanız aslında



Görüşmenin ilerleyen bölümlerinde İsmail Yıldız’ın yerel seçimlere yönelik yaptığı değerlendirmede AKP’nin yüzde 54 oranında oy alabileceğini söylemesi üzerine Cem U.’ın “Paşam, paletleri bir çalıştırsanız aslında” dediği ve bir süre sonra Ersöz’ün şöyle konuştuğu öne sürüldü:

“Şimdi kendinize iyi bakın, kılıcınız keskin olsun, öyle diyorum bizim açımızdan, bizimle ilgili konuştuğumuz konulardan hiç şüphe yok onu açık ve net ifade edeyim, özellikle Hayrullah’ın bu konuyu açıklaması son derece yararlı oldu, Sizinle bu konuyu da görüşmek açısından da. Biraz evvel söylediğimiz konuda da daha önce konuştuğumuz gibi yükselen trend içerisinde biz ne varsa ve ne gerekiyorsa yaparız. Ama önemli olan grubun, buranın ve sizin ayakta kalmanız, bu zaten Ülkenin ayakta kalması demektir.”



‘Cem U.’nın AKP ile anlaştığını düşünüyorum’



Cem U.’la görüşmeye son verip, Cem U.’ı yolcu ettikleri, daha sonra Ersöz, Hasan Atilla Uğur ve İsmail Yıldız’ın konuşmaya devam ettikleri belirtilen iddianamede, Cem U. ile yapılan konuşmayı değerlendirdikleri belirtildi. Yıldız’ın, Cem U.’ın AKP ile anlaştığını düşündüğünü, yaptığı davranışların AKP’nin oyunu artırıcı etkilerin yapacağını söylediği belirtildi.



Bu nedenle yerel seçimlerde iyi hazırlık yapılması gerektiğini, vatandaşın daha önce yaşadığı mağduriyetlerden dolayı Ankara’da Melik G.’i desteklediğini, sol kazanacağına Melik G. kazansın dediğini, İstanbul’da ki vatandaşların Nurettin S. dönemi bildiklerinden sol kazanacağına sağcı parti kazansın dediğini belirten Yıldız’ın, bu çerçevede “Burada yapmaları gereken tek şey var herkesin, Melik G.’in defterine açacak herkes, diyecek ki arkadaş sen bu kadar hizmet yaptım diyorsun, ama bak bu kadar borca sokmuşsun… sen devleti soymuşsun arkadaş, git içerde biraz yat bunun hesabını ver demek” dediği ve yaklaşımlarını benzer şekilde anlatmaya devam ettiği aktarıldı.



Görüşmenin sonunda Ersöz’ün “neyse sen bunları bir rapor olarak yaz” dediği anlaşılmıştır.