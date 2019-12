Cem Uzan Paris'te sabah koşusunda!

Türk Emniyeti'nin başvurusu ile Interpol tarafından kırmızı bültenle aranmaya başlanan firari işadamı Cem Uzan Paris'te görüntülendi.



Paris'in en seçkin semtlerinden birinde ultra lüks bir rezidansta kalan Cem Uzan, her sabah on kilometre sağlık koşusu yapıyor, bir yandan da Fransız makamlarının hakkında vereceği kararı bekliyor. Sabah gazetesinin haberine göre, Geçtiğimiz günlerde ansızın denizyoluyla Türkiye'yi terk eden ve Fransa'ya siyasi sığınma talebinde bulunan Uzan'ın Fransa'da kalıp kalmadığı kesin olarak bilinmiyordu. Hatta Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Bernard Emie, Cem Uzan'ın siyasi sığınma başvurusunun, kaçak işadamının Fransa'da kaldığı şeklinde yorumlanmaması gerektiğini söylemişti.



Evin günlüğü 4 bin euro



Cem Uzan'ın kaldığı La Reserve Paris adlı rezidansın günlük fiyatı 4 bin Euro... Eyfel Kulesi manzaralı rezidansın en güzel dairelerinden biri olan 150 metrekarelik 10. dairede kalan Cem Uzan'ı normal zamanlarda yakın koruması Gökhan Akboru'nun yönetimindeki 10 kişilik bir ekip koruyor. Korumaların çoğu Fransız... Firari işadamının kaldığı rezidans, Paris'in en seçkin bölgelerinden biri olan 16. bölgede, meşhur Eyfel Kulesi'nin arkasındaki caddelerden birinde yer alıyor. Rezidansın açık adresi ise; 10 Place Du Trocadero Et 11 Novembre 75016. Diğer bütün zamanlarda korumalarıyla gezen Cem Uzan'ın sabahları yaptığı uzun koşuda yalnız.



Beni nasıl buldunuz?



Cem Uzan, orada bulunduğumuz dört gün boyunca -tabii korumalarından sokağın 'temiz' olduğu onayını aldıktan sonra- iPod'unu kulağına takarak sabah koşusuna çıktı. Tanınmamak için şapka da takan ve Eyfel'den Paris'in en eski semti olarak bilinen "Île de la Cité'de"ki Notre Dame Katedrali'ne kadar koşan Uzan'ın kondisyonu da gayet iyi. Şaşkınlık yaşayan Cem Uzan'ın ilk tepkisi "Beni nasıl buldunuz?" diye sormak oldu. Muhabirin "Türkiye'den niçin aniden ve yasadışı yollarla ayrıldınız, hakkınızda tutuklama kararı çıkarıldı, ne diyorsunuz?" şeklindeki sorularına gülümsemekle yetinen Uzan, muhabire el salladı.



Lexus aracıyla geziyor



Cem Uzan, Paris'te zaman zaman taksiyle dolaşsa da genelde Lexus marka lüks bir otomobili tercih ediyor. Uzan'ın siyasi sığınma talebinde bulunduğu Paris'in 94. bölgesindeki Mültecileri ve Vatansızları Koruma Ofisi'ni de (OFPRA) buldu ve Uzan'ın siyasi sığınma talebi belgeleri ele geçirildi. Hakkında açılan pek çok davada yargılanan ve yurtdışına çıkış yasağı bulunan Cem Uzan, firar ettikten sonra gıyabi tutuklama kararıyla aranmaya başlanmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığı Cem Cengiz Uzan'ın yakalanması için "difüzyon" kararı ile kırmızı bülten çıkarılması amacıyla Interpol Genel Sekreterliği'ne başvurdu. Türk Emniyeti'nin bu başvurusu kabul edildi. Ancak Uzan'la ilgili kırmızı bültenle arama kararı henüz Interpol'un kayıtlarına girmedi.



Lüks rezidansta kalıyor



Cem Uzan'ın Paris'teki yaşam standartları, bilinen mülteci imajının çok dışında... Kaldığı bu lüks rezidansın aylık kirası yaklaşık 250 bin TL... Ev, Eyfel Kulesi'nin hemen arka tarafında... Uzan sabahları, korumalarının "Sokak temiz" onayını aldıktan sonra iPod'unu takıp, şapkasını giyerek 10 kilometrelik koşusuna başlıyor.



Geçici oturum belgesi



Cem Uzan'a Fransa tarafından verilen RCS, yani geçici oturum belgesi de ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre Uzan, oturum belgesi başvurusunu şahsi olarak yaptı. Başvurusu esnasında Yabancılar Bürosu'nca sorgulandı. Eşi Zeynep Alara Uzan ve çocukları Emre Renç Uzan ile Yasemin Paris Uzan adına ise sanılanın aksine geçici oturum belgesi başvurusu yapılmadı. Cem Uzan'a verilen geçici oturum belgesi 5 Ekim 2009-4 Ocak 2010 tarihlerini kapsıyor. Belgede Fransa'ya giren her yabancıya verilen kimlik numarası da bulunuyor. Uzan'ın Fransa'daki kimlik numarası da 7503792670. Belgeye göre Cem Uzan'ın başvuru dosya numarası 10BAUBER00. Belgede Uzan'ın Fransa'da bir işte çalışamayacağı da belirtilmiş. Fransız yetkililer, Uzan'ın siyasi sığınma talebinin 6 aydan önce sonuçlanmayacağını, karar aşamasına gelene kadar bu iznin uzatılabileceğini belirtiyor.