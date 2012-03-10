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Cem Uzan, Fransız sevgilisine döndü

Derin Mermerci’den 3 hafta önce ayrılan işadamı Cem Uzan, Fransız sevgilisine geri döndü

10 Mart 2012 07:24

T24- Derin Mermerci’den 3 hafta önce ayrılan işadamı Cem Uzan, Fransız sevgilisine geri döndü


Vatan gazetesinin haberine göre, Fransa’da kaçak olarak yaşayan işadamı Cem Uzan 1,5 yıl birlikte olup, ayrıldığı sosyetik sevgilisi Derin Mermerci’yi çabuk unuttu. Mermerci ile ayrılığının üzerinden 3 hafta geçen Uzan, unutamadığı esmer güzeli, Fransız aşkına geri döndü.

Çift ilk kez Paris’in en ünlü restoranlarından olan ve Petrus şarap listesiyle tanınan Le Doyen’de görüntülendi. Uzan’ın Fransız sevgilisi güzelliğiyle dikkat çekerken çiftin çok mutlu olduğu da gözlerden kaçmadı. O gece restoranda şampanya patlatan çiftin neyi kutladığı ise merak konusu oldu. Taze aşıkların bugün tatil için Courchevel, daha sonra Bordeaux’ya gideceği öğrenildi.

 

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