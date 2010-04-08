Cem Uzan erotik kulüpte

T24- Siyasi sığınmacı olarak 6 aydır Fransa’da yaşayan Cem Uzan, Türkiye’den 20 milyar dolar istediği “Libananco davası”nda ifade verdikten sonra, Paris’in en gözde gece kulüplerinden birinde ortaya çıktı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, Uzan, “Umurumda mı dünya” dercesine müziğin ritmine uyup iki kadınla samimi bir şekilde dans ediyordu. Uzan’ın yanında ise sağ kolu Emin Şirin de vardı HT Ajansın haberine göre; Cem Uzan birkaç yıl öncesine kadar milyarlarca dolarlık şirketlerin sahibi, Türkiye'nin en zengin adamlarından biriydi. 2002 seçimlerinde şaşılacak ölçüde oy aldı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

2003 yılında İmar Ban kası'na el konulmasıyla başlayan süreç, onun iş dünyasında sonu oldu. Bütün şirketlerine TMSF tarafından el konuldu. Kardeşi Hakan Uzan ile babası Kemal Uzan yurtdışına kaçtı. Hayli iddialı girdiği 2007 seçimlerinde hüsrana uğradı. Hakkında "zimmet", "çete", "dolandırıcılık", "sahtecilik" suçlarından çok sayıda dava açıldı. İki davası karara bağlanarak hapis cezası aldı. Şirketlerini geri alabilmek için Türkiye aleyhine milyarlarca dolarlık dava açtı. Ancak henüz bir sonuç elde edemedi. 2009 yılında uzun süre ortalıkta görünmedi. Partiyi bıraktı. Ekim ayında Fransa'ya gittiği ve siyasi sığınma talebinde bulunduğu ortaya çıkınca, yeniden Türkiye nin gündemine oturdu. Fransa ya kaçtığının anlaşılmasından sonra hakkında kırmızı bülten çıkartıldı.





KARDEŞİ DE 7 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI

Aile hayatı da sarsılan işadamının 12 yıllık eşi Alara Uzan, boşanmak için mahkemeye başvurdu. 22 Mart'ta ise Libananco adı verilen dava Paris'te görülmeye başlandı. Libananca şirketinin el konulan ÇEAŞ ve Kepez Elektrik hisselerinde zarara uğradığı gerekçesiyle Türkiye den 20 milyar dolar tazminat talep ettiği davada Cem Uzan ın yanı sıra, 7 yıldır ortalıkta görülmeyen kardeşi Hakan Uzan da ortaya çıktı ve davada ifade verdi.





EROTİK KLÜPTE GÖRÜNTÜLENDİ

Bir insanın ömrü boyunca başına gelecekleri birkaç yıl içinde yaşayan Cem Uzan, Libananco davasının görülmesinden sonra geçtiğimiz günlerde; sinema, müzik ve moda yıldızlarını ağırlayan, erotik şovların sergilendiği Paris'in en tanınmış gece kulübü VIP Room Theater'da boy gösterdi. Görüntülerde Cem Uzan, müziğin ritmine kendini kaptırmış, "umurumda mı dünya" dercesine eğlenip dans ediyor.





İKİ KADINLA SAMİMİ DANS

Kendisiyle özdeşleşen beyaz gömleğinin kollarını yine kıvırmış. Uzan, yalnız değil. Genç bir kadınla oldukça samimi bir şekilde dans ediyor, onunla şakalaşıyor. Ardından başka bir kadının kollarında göze çarpıyor. Dansına devam ediyor. Uzan'ın ikinci kadınla dansı daha da samimi! Danslarına erotizm de katan ikilinin, kulübün büyülü atmosferine kendilerini kaptırdıkları her hallerinden belli oluyor. Uzan ın yüzünden gülücük eksik olmuyor.



YANINDA EMİN ŞİRİN DE VAR



Görüntülerde bembeyaz saçlarıyla tanıdık bir isim de dikkat çekiyor. Bu isim, bir zamanlar partisinde genel başkan yardımcılığı yapan ve Ergenekon davasında tutuksuz olarak yargılanan Emin Şirin.

VIP ROOM THEATER EROTİK ŞOVLARIYLA ÜNLÜ

Paris'in en ünlü gece kulüplerinden biri olan VIP Room Theater, dünya sosyetesinin de uğrak yerlerinden biri. Adı gibi sadece çok önemli insanların buluşma ve eğlenme mekânı. 2 bin metrekarelik alan üzerine kurulu olan mekan, erotik şovlarıyla da ünlü