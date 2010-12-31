Cem Uzan 50. yaşını Mermerci'yle kutladı

T24- Paris’te yaşayan Cem Uzan’ın 50. yaşını geçtiğimiz günlerde ‘Residence La Reserve’deki lüks evinde kutladı. Sosyetik güzel Derin Mermerci de konuklar arasındaydı.











Ünal Demirkaya'nın HaberTurk gazetesinde yayımlanan haberi şöyle:



Geçtiğimiz günlerde Paris’te yaşayan Cem Uzan’ın 50. yaşını kutladığını ve partiye Türkiye’den de dostlarının katıldığını yazmıştım. Cem Uzan, sevgilisi Derin Mermerci ile ev sahipliği yaptığı kutlamaların ilk gününde, 25 Aralık akşamı Eyfel Kulesi’nin karşısındaki ‘Residence La Reserve’deki lüks dairesinde dostlarına bir yemek vermişti.













Toplam 50 kişilik bir yemeğin ardından ertesi gün de Paris’in küçük kapasiteli ama Champs Elysees’nin ‘in’ olan barlarından Matis’te bir kutlama yapmıştı. İstanbul’dan getirdiği ünlü DJ Suat Ateşdağlı’nın müzikleriyle coşturduğu gecede şampanyalar su gibi akıp gitmiş, gece boyunca şampanyaların yanında minik kanepeler, havyarlar ikram edilmişti. Gecenin en önemli olayı ise Derin Mermerci’nin annesi Ender Mermerci ve sevgilisi Herman Von Alkamade’nin de davetliler arasında olmasıydı.

Davete katılan bir dostum, partiden çok özel fotoğraflar iletti bana. Cem Uzan,mumları üfledikten sonra pastasını konuklarına tek tek elleriyle yedirmiş. Öyle ki, elleri çikolataya bulanan Uzan, bu haliyle dostlarını gülme krizine sokmuş. Sevgilisiyle dans eden Uzan, gece boyunca çok eğlenmiş. Ateşdağlı’nın müzikleriyle eğlenen davetliler, en çok da Tarkan’ın ‘Öp’ şarkısıyla coşmuş. Gecede bu şarkı istek üzerine tam 5 kez çalınmış.