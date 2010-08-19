T24 LogoT24 Logo
Magazin

Cem Twitter’dan Hulk’ı ti’ye aldı

Ünlü şovmen, zaman zaman karikatürler yapıp bunları Twitter'da yayınlıyor.

19 Ağustos 2010 03:00

T24 - Komedyen Cem Yılmaz, kendisini şöhrete ulaştıran karikatüre tekrar göz kırpmaya başladı 


Ünlü şovmen, zaman zaman karikatürler yapıp bunları Twitter'da yayınlıyor.

Yılmaz, yeni karikatüründe ünlü çizgi roman kahramanı 'Hulk' nam-ı diğer Yeşil Dev'i ti'ye aldı. Ünlü komedyen çizdiği karikatürde; yönetmenin ismiyle hitap ettiği Hulk, "Benim adım Hulk değil Haluk Bozdoğan. 9/4 tertip" diyerek yönetmeni uyarıyor.

Twitter kullanıcısı ünlülerin düşüncelerini yazıyla ifade etmesine karşı Yılmaz, genelde karikatür  çiziyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24