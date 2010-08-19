Cem Twitter’dan Hulk’ı ti’ye aldı

T24

Ünlü şovmen, zaman zaman karikatürler yapıp bunları Twitter'da yayınlıyor.Yılmaz, yeni karikatüründe ünlü çizgi roman kahramanı 'Hulk' nam-ı diğer Yeşil Dev'i ti'ye aldı. Ünlü komedyen çizdiği karikatürde; yönetmenin ismiyle hitap ettiği Hulk, "Benim adım Hulk değil Haluk Bozdoğan. 9/4 tertip" diyerek yönetmeni uyarıyor.Twitter kullanıcısı ünlülerin düşüncelerini yazıyla ifade etmesine karşı Yılmaz, genelde karikatür çiziyor.