Cem Toker: Türkiye tarafsız da kalsa taraf da olsa ekonomi çok ağır etkilenecek

Eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı, ekonomist Cem Toker, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı Türkiye açısından değerlendirdi. “Bütün dünya artacak enerji fiyatlarından, buğday, hububat fiyatlarından etkilenirken Türkiye bu küresel siyasi krize çok zor bir ekonomik ortamda yakalandığı için birçok ülkeden daha fazla etkilenecek” diyen Toker, “Buğday, benzin, petrol, doğalgazdaki, diğer yatırım ürünlerindeki artış Türkiye tarafsız kalsa da bir taraftan yana pozisyon alsa da ekonomisini çok ağır olarak etkileyecek tabii” dedi.

“Asıl önemli sorun, bu çatışma bir kıvılcımla Ukrayna dışına sıçrarsa bir NATO ülkesini muhatap alacak, o zaman Türkiye ne yapacak?” diye soran Toker, “5'inci Madde devreye girer mi, girmez mi, girerse ne yapacak. Esas o zaman Türkiye'nin başı ekonomik olmaktan çok siyasi ve askeri daha çok ağrıyacaktı” görüşünü aktardı.

“NATO ülkelerinden birine saldırı halinde, Türkiye'nin büyük bir kısmı tezekle ısınır”

Sözcü yazarı Ruhat Mengi’ye konuşan Toker, söz konusu savaş durumunun geleceği için şu öngörüde bulundu:

“NATO ülkelerinden birine saldırı halinde savaş dünyaya yayılacaktır, Türkiye enerjide dışarıya son derece bağımlı olduğu için mum yakarız, gaz yağı bulursak gaz lambası yakarız, Türkiye'nin büyük bir kısmı tezekle ısınır. Umarım sıcak çatışmaya biz girmeyiz ama NATO girdiği takdirde biz de taahhütlerimiz gereği biz de müdahalede bulunmak zorunda kalırız. O Türkiye için felaket senaryosu tabii. “

Çiller yorumu: Çaresizlik girişimleri bunlar

Toker, ayrıca Tansu Çiller’in yeniden siyasete döneceği yönündeki tartışmalarla ilgili de şu görüşlerini paylaştı:

“Çiller'in sicili belli. Bu Çiller'in gayreti filan değil, Erdoğan'ın ‘eski bir başbakan olarak Millet İttifakı'ndan yüzde yarım filan tırtıklayabilir mi’ diye iteklemesi, çaresizlik girişimleri bunlar. Özalvari, Demirelvari, Kürt seçmenle empati kurabilecek bir merkez sağ partinin olması AKP'nin uykularını kaçırır. Laikliği ve Cumhuriyet değerlerini savunan bir sağ partinin eksikliğini çekiyor Türkiye. İYİ Parti, MHP havasından tamamen kurtulursa boşluğu doldurma potansiyeli en çok olan parti… Meral Akşener partisini biraz daha merkeze çekebilirse çok büyük potansiyele sahip.”

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